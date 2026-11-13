В Самарской области планируют объединить 16 сельских больниц: список

Министерство здравоохранения Самарской области подготовило несколько проектов постановлений, связанных с реорганизацией медицинских учреждений в муниципальных районах. Слияние ЦРБ должно быть завершено до 1 мая 2027 года.
Под реорганизацию, согласно текстам проектов постановлений, попали:
- Хворостянская центральная районная больница (ЦРБ), Приволжская ЦРБ и Безенчукская ЦРБ. Их планируют объединить в ГБУЗ СО "Безенчукская ЦРБ". В проекте постановления отдельным пунктом прописано и количество штатных единиц - 89;
- Богатовская ЦРБ, Борская ЦРБ и Кинель-Черкасская ЦРБ. Они будут объединены в ГБУЗ СО "Кинель-Черкасская ЦРБ". Число штатных единиц там должно составить 162,25;
- Елховская ЦРБ, Кошкинская ЦРБ и Красноярская ЦРБ. Их объединят в ГБУЗ СО "Красноярская центральная районная больница", а количество штатных единиц составит 115,75;
- Камышлинская ЦРБ, Клявлинская ЦРБ и Похвистневская ЦРБ. После завершения реорганизации учреждение будет функционировать под названием ГБУЗ СО "Похвистневская ЦРБ" (100, 25 штатных единиц);
- Челно-Вершинская ЦРБ, Исаклинская ЦРБ, Шенталинская ЦРБ, Сергиевская ЦРБ. Они будут объединены в ГБУЗ СО "Сергиевская ЦРБ" (164 штатные единицы).
В документах отмечается, что штатная численность больниц увеличится на число штатных единиц присоединяемых учреждений, за исключением сотрудников административно-управленческого и прочего персонала с дублирующими функциями (не включающих медицинских работников).
В пояснительной записке сказано, что проекты постановлений разработаны "в целях повышения качества и доступности медицинской помощи жителям Самарской области, оптимизации управления учреждениями".
"В результате реорганизаций планируется: повысить качество и доступность медицинской помощи; обеспечить преемственность в оказании медпомощи; перераспределить медицинские кадры внутри учреждения; сократить расходы на административно-управленческий и другой немедицинский персонал; провести централизацию процесса осуществления закупок путем проведения конкурсных процедур на поставку товаров (работ, услуг) для нужд учреждений; оптимизировать использование медицинского оборудования и материально-технических ресурсов для более рационального распределения средств и повышения эффективности деятельности медицинского учреждения", - объясняют авторы проектов постановлений.
Реорганизацию учреждений планируется завершить к 1 мая 2027 г.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас