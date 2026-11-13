В Самарской области планируют объединить 16 сельских больниц: список

Министерство здравоохранения Самарской области подготовило несколько проектов постановлений, связанных с реорганизацией медицинских учреждений в муниципальных районах. Слияние ЦРБ должно быть завершено до 1 мая 2027 года.

Под реорганизацию, согласно текстам проектов постановлений, попали:

Хворостянская центральная районная больница (ЦРБ), Приволжская ЦРБ и Безенчукская ЦРБ. Их планируют объединить в ГБУЗ СО "Безенчукская ЦРБ". В проекте постановления отдельным пунктом прописано и количество штатных единиц - 89;

Богатовская ЦРБ, Борская ЦРБ и Кинель-Черкасская ЦРБ. Они будут объединены в ГБУЗ СО "Кинель-Черкасская ЦРБ". Число штатных единиц там должно составить 162,25;

Елховская ЦРБ, Кошкинская ЦРБ и Красноярская ЦРБ. Их объединят в ГБУЗ СО "Красноярская центральная районная больница", а количество штатных единиц составит 115,75;

Камышлинская ЦРБ, Клявлинская ЦРБ и Похвистневская ЦРБ. После завершения реорганизации учреждение будет функционировать под названием ГБУЗ СО "Похвистневская ЦРБ" (100, 25 штатных единиц);

Челно-Вершинская ЦРБ, Исаклинская ЦРБ, Шенталинская ЦРБ, Сергиевская ЦРБ. Они будут объединены в ГБУЗ СО "Сергиевская ЦРБ" (164 штатные единицы).

В документах отмечается, что штатная численность больниц увеличится на число штатных единиц присоединяемых учреждений, за исключением сотрудников административно-управленческого и прочего персонала с дублирующими функциями (не включающих медицинских работников).

В пояснительной записке сказано, что проекты постановлений разработаны "в целях повышения качества и доступности медицинской помощи жителям Самарской области, оптимизации управления учреждениями".

"В результате реорганизаций планируется: повысить качество и доступность медицинской помощи; обеспечить преемственность в оказании медпомощи; перераспределить медицинские кадры внутри учреждения; сократить расходы на административно-управленческий и другой немедицинский персонал; провести централизацию процесса осуществления закупок путем проведения конкурсных процедур на поставку товаров (работ, услуг) для нужд учреждений; оптимизировать использование медицинского оборудования и материально-технических ресурсов для более рационального распределения средств и повышения эффективности деятельности медицинского учреждения", - объясняют авторы проектов постановлений.

Реорганизацию учреждений планируется завершить к 1 мая 2027 г.