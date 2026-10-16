Установленный в клинике "Реавиз" компьютерный томограф прошел модернизацию

Установленный в диагностическом отделении многопрофильной клиники "Реавиз" компьютерный томограф Siemens Somatom go.Top 128 прошел модернизацию. Пациентам стали доступны исследования сердечно-сосудистой системы и костной ткани. Также появилась новая программа профилактического чек-апа.

На компьютерный томограф были установлены дополнительные программные модули, которые расширили перечень доступных исследований. Работающие на томографе специалисты прошли соответствующее специализированное обучение.

Пациентам стала доступна коронарография с контрастным усилением — современное неинвазивное исследование коронарных артерий, позволяющее выявить атеросклеротические изменения и произвести расчет коронарного кальциевого индекса. Также исследование позволяет оценить кальцификацию каждой артерии отдельно и оценить выраженность поражения по системе CADRADS. Кроме того, специалисты могут оценить состояние коронарных стентов и шунтов.

Также пациентам клиники теперь доступна остеоденситометрия. Это современное исследование, которое позволяет определить минеральную плотность костной ткани: сначала проводится анализ минеральной плотности костной ткани позвонков на уровне L1-L4, после чего программное обеспечение автоматически обрабатывает полученные данные и рассчитывает показатели T-score, Z-score, Total BMD, после чего формируется наглядный графический отчет.

Кроме того, с помощью установленного в клинике томографа можно проводить комплексную оценку состояния здоровья. И это теперь делается в рамках одной программы, включающей в себя низкодозовую компьютерную томографию легких и компьютерную томографию сердца для определения коронарного кальциевого индекса с оценкой состояния коронарных артерий.