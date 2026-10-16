Установленный в клинике "Реавиз" компьютерный томограф прошел модернизацию

Установленный в диагностическом отделении многопрофильной клиники "Реавиз" компьютерный томограф Siemens Somatom go.Top 128 прошел модернизацию. Пациентам стали доступны исследования сердечно-сосудистой системы и костной ткани. Также появилась новая программа профилактического чек-апа.
На компьютерный томограф были установлены дополнительные программные модули, которые расширили перечень доступных исследований. Работающие на томографе специалисты прошли соответствующее специализированное обучение.
Пациентам стала доступна коронарография с контрастным усилением — современное неинвазивное исследование коронарных артерий, позволяющее выявить атеросклеротические изменения и произвести расчет коронарного кальциевого индекса. Также исследование позволяет оценить кальцификацию каждой артерии отдельно и оценить выраженность поражения по системе CADRADS. Кроме того, специалисты могут оценить состояние коронарных стентов и шунтов.
Также пациентам клиники теперь доступна остеоденситометрия. Это современное исследование, которое позволяет определить минеральную плотность костной ткани: сначала проводится анализ минеральной плотности костной ткани позвонков на уровне L1-L4, после чего программное обеспечение автоматически обрабатывает полученные данные и рассчитывает показатели T-score, Z-score, Total BMD, после чего формируется наглядный графический отчет.
Кроме того, с помощью установленного в клинике томографа можно проводить комплексную оценку состояния здоровья. И это теперь делается в рамках одной программы, включающей в себя низкодозовую компьютерную томографию легких и компьютерную томографию сердца для определения коронарного кальциевого индекса с оценкой состояния коронарных артерий.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас