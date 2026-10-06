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Здравоохранение Общество

В Самаре прошел забег команд доноров

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские доноры приняли участие в спортивном беговом мероприятии ЦЕХ ЗАБЕГ 2026, прошедшем на лыжной базе "Чайка".

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

От Самарской областной клинической станции переливания крови в забеге участвовали три команды - мужская, женская и смешанная, состоящая в большинстве своем из почетных доноров. Их форма - ярко-красные футболки, издалека напоминающие о цвете, который объединяет всех доноров.

Особой гордостью стал детский забег, в котором приняли участие дети сотрудников станции переливания крови. Под бурю оваций маленькие спортсмены с завидным упорством бежали к финишу.

"Мы с мужем регулярно бегаем и подумали, что было бы здорово пробежать в команде доноров. В донорстве я уже более 15 лет, сдала кровь и ее компоненты более 50 раз. Два года назад получила звание "Почетный донор России". Буду и дальше увеличивать количество кроводач и пробежек", - рассказала участница команды "Эритроциты на максималках" Юлия Яхонтова.

Капитан мужской команды "Донорский форсаж" Антон Родионов одним из первых откликнулся на призыв принять участие в эстафете в составе донорской команды. Бегом на любительском уровне он начал заниматься недавно, зато за плечами у него уже многолетний опыт участия в донорстве крови и ее компонентов. "Работаю в отделе снабжения строительной компании. О сдаче крови я задумывался давно, но из-за постоянных рабочих командировок приходилось все время откладывать поход на станцию. Начав работать на постоянной основе в Самаре, стал регулярно сдавать кровь. Соглашаясь на участие в забеге, я понимал, что прекрасно проведу время и познакомлюсь с новыми людьми, которые также разделяют мою позицию относительно донорства крови. На текущий момент я на полпути к званию "Почетный донор". Мысль о том, что таким простым способом я могу помочь людям, оказавшимся в беде, не оставляет меня равнодушным и в очередной раз приводит в стены станции переливания крови", - отметил Антон.

В конце забега все участники были награждены медалями уникального дизайна, которые стали символом их усилий и вклада в популяризацию здорового и спортивного образа жизни. Ведь физическая активность отлично помогает справляться со стрессом, улучшает настроение и перезагружает психику, что особенно важно после трудовых будней. Каждый из участников забега получил заряд положительных эмоций на всю предстоящую рабочую неделю.

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