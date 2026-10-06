В Самаре прошел забег команд доноров

Самарские доноры приняли участие в спортивном беговом мероприятии ЦЕХ ЗАБЕГ 2026, прошедшем на лыжной базе "Чайка".
От Самарской областной клинической станции переливания крови в забеге участвовали три команды - мужская, женская и смешанная, состоящая в большинстве своем из почетных доноров. Их форма - ярко-красные футболки, издалека напоминающие о цвете, который объединяет всех доноров.
Особой гордостью стал детский забег, в котором приняли участие дети сотрудников станции переливания крови. Под бурю оваций маленькие спортсмены с завидным упорством бежали к финишу.
"Мы с мужем регулярно бегаем и подумали, что было бы здорово пробежать в команде доноров. В донорстве я уже более 15 лет, сдала кровь и ее компоненты более 50 раз. Два года назад получила звание "Почетный донор России". Буду и дальше увеличивать количество кроводач и пробежек", - рассказала участница команды "Эритроциты на максималках" Юлия Яхонтова.
Капитан мужской команды "Донорский форсаж" Антон Родионов одним из первых откликнулся на призыв принять участие в эстафете в составе донорской команды. Бегом на любительском уровне он начал заниматься недавно, зато за плечами у него уже многолетний опыт участия в донорстве крови и ее компонентов. "Работаю в отделе снабжения строительной компании. О сдаче крови я задумывался давно, но из-за постоянных рабочих командировок приходилось все время откладывать поход на станцию. Начав работать на постоянной основе в Самаре, стал регулярно сдавать кровь. Соглашаясь на участие в забеге, я понимал, что прекрасно проведу время и познакомлюсь с новыми людьми, которые также разделяют мою позицию относительно донорства крови. На текущий момент я на полпути к званию "Почетный донор". Мысль о том, что таким простым способом я могу помочь людям, оказавшимся в беде, не оставляет меня равнодушным и в очередной раз приводит в стены станции переливания крови", - отметил Антон.
В конце забега все участники были награждены медалями уникального дизайна, которые стали символом их усилий и вклада в популяризацию здорового и спортивного образа жизни. Ведь физическая активность отлично помогает справляться со стрессом, улучшает настроение и перезагружает психику, что особенно важно после трудовых будней. Каждый из участников забега получил заряд положительных эмоций на всю предстоящую рабочую неделю.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас