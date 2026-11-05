Россияне массово закупают магний - big data T2

Т2, российский оператор мобильной связи, проанализировал спрос на БАДы на маркетплейсах. Мужчины закупают протеин и креатин, женщины - неспортивные добавки: коллаген, клетчатку, Омега-3 и мультивитамины. Магний пьют все - доля внутри возрастных категорий, а также в разбивке по уровню дохода практически одинаковые. В количестве покупок лидируют креатин, витамины, магний и клетчатка. Причем таблетки для спокойствия больше интересуют женщин (60% покупателей), мужчины тем временем сосредоточены на доборе белка - 62% потребителей.

Т2 изучил динамику покупок популярных биологически активных добавок с начала года. Пятая часть всех приобретенных товаров приходится на креатин - соединение, участвующее в энергетическом обмене. Покупают его в основном мужчины, их доля среди потребителей почти 67%. Второе место по популярности делят клетчатка и магний - более 17% на каждый БАД, мультивитамины замыкают тройку лидеров с показателем 16% покупок.

Спрос на магний с начала года растет - на 3% ежемесячно. Основные покупатели - женщины, на них приходится 60% покупок товара. Однако внутри возрастных категорий значения практически не отличаются - легкое успокоительное нужно всем от подростков до людей пенсионного возраста. Доли варьируются от 14 до 18%. Нет значимых отличий и в зависимости от дохода людей. Группа с заработком "ниже среднего" так же часто закупает магний, как и люди с доходом "премиум".

В исследование вошли восемь видов популярных БАДов, но только в двух из них по количеству покупок лидируют мужчины - это креатин и протеин, 67% и 62%, соответственно. Женщины сконцентрированы на доборе других веществ, в частности, для красоты и молодости, - альфа-липоевой кислоты (72% покупателей), коллагена (68%), клетчатки (67%) и Омеги-3 (65% покупателей). Витамины также покупают чаще женщины - 55%.

Альфа и зумеры "подсели" на креатин - 34% и 40% покупок в категории младше 18 и от 18 до 24 лет, соответственно. С возрастом набор БАДов у людей значительно расширяется. Из интересного - чем старше человек, тем больше он покупает клетчатку. Доля среди молодежи до 24 лет составляет 9%, в категории людей среднего возраста показатель увеличивается до 14%, в чеках пенсионеров клетчатка служит главным БАДом с показателем 22% покупок. Похожая ситуация и с приобретением Омеги-3, в течение жизни потребность увеличивается с 5% до 10%.

*Big data T2 проанализировала спрос россиян на клетчатку, коллаген, протеин, комплекс витаминов, креатин, магний, Омегу-3 и альфа-липоевую кислоту. Период исследования - январь-сентябрь 2026 года.