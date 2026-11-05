Россияне массово закупают магний - big data T2

Т2, российский оператор мобильной связи, проанализировал спрос на БАДы на маркетплейсах. Мужчины закупают протеин и креатин, женщины - неспортивные добавки: коллаген, клетчатку, Омега-3 и мультивитамины. Магний пьют все - доля внутри возрастных категорий, а также в разбивке по уровню дохода практически одинаковые. В количестве покупок лидируют креатин, витамины, магний и клетчатка. Причем таблетки для спокойствия больше интересуют женщин (60% покупателей), мужчины тем временем сосредоточены на доборе белка - 62% потребителей.
Т2 изучил динамику покупок популярных биологически активных добавок с начала года. Пятая часть всех приобретенных товаров приходится на креатин - соединение, участвующее в энергетическом обмене. Покупают его в основном мужчины, их доля среди потребителей почти 67%. Второе место по популярности делят клетчатка и магний - более 17% на каждый БАД, мультивитамины замыкают тройку лидеров с показателем 16% покупок.
Спрос на магний с начала года растет - на 3% ежемесячно. Основные покупатели - женщины, на них приходится 60% покупок товара. Однако внутри возрастных категорий значения практически не отличаются - легкое успокоительное нужно всем от подростков до людей пенсионного возраста. Доли варьируются от 14 до 18%. Нет значимых отличий и в зависимости от дохода людей. Группа с заработком "ниже среднего" так же часто закупает магний, как и люди с доходом "премиум".
В исследование вошли восемь видов популярных БАДов, но только в двух из них по количеству покупок лидируют мужчины - это креатин и протеин, 67% и 62%, соответственно. Женщины сконцентрированы на доборе других веществ, в частности, для красоты и молодости, - альфа-липоевой кислоты (72% покупателей), коллагена (68%), клетчатки (67%) и Омеги-3 (65% покупателей). Витамины также покупают чаще женщины - 55%.
Альфа и зумеры "подсели" на креатин - 34% и 40% покупок в категории младше 18 и от 18 до 24 лет, соответственно. С возрастом набор БАДов у людей значительно расширяется. Из интересного - чем старше человек, тем больше он покупает клетчатку. Доля среди молодежи до 24 лет составляет 9%, в категории людей среднего возраста показатель увеличивается до 14%, в чеках пенсионеров клетчатка служит главным БАДом с показателем 22% покупок. Похожая ситуация и с приобретением Омеги-3, в течение жизни потребность увеличивается с 5% до 10%.
*Big data T2 проанализировала спрос россиян на клетчатку, коллаген, протеин, комплекс витаминов, креатин, магний, Омегу-3 и альфа-липоевую кислоту. Период исследования - январь-сентябрь 2026 года.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас