"Миллиардного пассажира" российских пригородных поездов встретили на вокзале Самары

На железнодорожном вокзале Самары состоялось торжественное мероприятие, посвященное встрече "Миллиардного пассажира" - символической отметки, ежегодно фиксируемой холдингом "РЖД" по итогам перевозок в пригородном сообщении. Юбилейным пассажиром стала жительница региона Екатерина Сидорова, которая оформила билет на пригородный поезд по маршруту Самара - Тольятти через мобильное приложение "РЖД Пассажирам".

В поездку вместе с Екатериной отправился ее шестилетний сын Степан.

Выбор миллиардного пассажира осуществлялся методом случайного отбора среди пользователей мобильного приложения "РЖД Пассажирам" на основе статистических данных о приближении к показателю в один миллиард перевезенных пассажиров.

"Часто бываем в Самаре и ездим сюда исключительно только на электричках. Нам очень нравятся поездки на красивых и комфортабельных "Финистах", - поделилась впечатлениями Екатерина Сидорова.

В рамках торжественной церемонии юбилейному пассажиру вручили сертификат, подтверждающий статус "Миллиардного пассажира", абонемент на бесплатные поездки в пригородных поездах и памятные подарки. Для юного путешественника в вагоне была подготовлена театрализованная постановка о пассажирах разных эпох.

"Миллиардный пассажир - российская железная дорога ежегодно отмечает такое мероприятие: достижение показателя перевозки пассажиров в один миллиард. Сам миллиардный пассажир выбирается случайным образом - исходя из статистики, когда мы подходим к этой цифре", - отметил заместитель начальника Куйбышевской железной дороги - начальник службы пассажирских перевозок Алексей Ситников.

Маршрут Самара - Тольятти является одним из самых востребованных в Самарской области. С начала 2026 г. по нему перевезено 1,4 млн пассажиров, что на 16% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. С учетом высокого спроса в мае текущего года на данном направлении была назначена дополнительная пара поездов, а составность в каждые выходные дни увеличивается до 10 вагонов.

Обслуживание маршрута осуществляется современными пригородными поездами "Ласточка" и "Финист".

"Для Самарской области пригородные перевозки - это не просто цифры в отчетах, а ежедневная доступность городов и сел для жителей региона. "Миллиардный пассажир" - наглядный результат той работы, которую мы ведем вместе с перевозчиком: обновление подвижного состава, новые маршруты и комфорт в поездках. В 2026 году в бюджете Самарской области на обеспечение пассажирских перевозок пригородным железнодорожным транспортом предусмотрено около 1 млрд рублей, пассажиропоток в этом году должен составить порядка 10 млн человек", - подчеркнул заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Калинин.