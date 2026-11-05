"Миллиардного пассажира" российских пригородных поездов встретили на вокзале Самары

На железнодорожном вокзале Самары состоялось торжественное мероприятие, посвященное встрече "Миллиардного пассажира" - символической отметки, ежегодно фиксируемой холдингом "РЖД" по итогам перевозок в пригородном сообщении. Юбилейным пассажиром стала жительница региона Екатерина Сидорова, которая оформила билет на пригородный поезд по маршруту Самара - Тольятти через мобильное приложение "РЖД Пассажирам".
В поездку вместе с Екатериной отправился ее шестилетний сын Степан.
Выбор миллиардного пассажира осуществлялся методом случайного отбора среди пользователей мобильного приложения "РЖД Пассажирам" на основе статистических данных о приближении к показателю в один миллиард перевезенных пассажиров.
"Часто бываем в Самаре и ездим сюда исключительно только на электричках. Нам очень нравятся поездки на красивых и комфортабельных "Финистах", - поделилась впечатлениями Екатерина Сидорова.
В рамках торжественной церемонии юбилейному пассажиру вручили сертификат, подтверждающий статус "Миллиардного пассажира", абонемент на бесплатные поездки в пригородных поездах и памятные подарки. Для юного путешественника в вагоне была подготовлена театрализованная постановка о пассажирах разных эпох.
"Миллиардный пассажир - российская железная дорога ежегодно отмечает такое мероприятие: достижение показателя перевозки пассажиров в один миллиард. Сам миллиардный пассажир выбирается случайным образом - исходя из статистики, когда мы подходим к этой цифре", - отметил заместитель начальника Куйбышевской железной дороги - начальник службы пассажирских перевозок Алексей Ситников.
Маршрут Самара - Тольятти является одним из самых востребованных в Самарской области. С начала 2026 г. по нему перевезено 1,4 млн пассажиров, что на 16% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. С учетом высокого спроса в мае текущего года на данном направлении была назначена дополнительная пара поездов, а составность в каждые выходные дни увеличивается до 10 вагонов.
Обслуживание маршрута осуществляется современными пригородными поездами "Ласточка" и "Финист".
"Для Самарской области пригородные перевозки - это не просто цифры в отчетах, а ежедневная доступность городов и сел для жителей региона. "Миллиардный пассажир" - наглядный результат той работы, которую мы ведем вместе с перевозчиком: обновление подвижного состава, новые маршруты и комфорт в поездках. В 2026 году в бюджете Самарской области на обеспечение пассажирских перевозок пригородным железнодорожным транспортом предусмотрено около 1 млрд рублей, пассажиропоток в этом году должен составить порядка 10 млн человек", - подчеркнул заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Калинин.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
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Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...