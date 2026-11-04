В регионе ожидается мокрый снег и гололед

В четверг, 5 ноября, в Самарской области местами ожидается ухудшение погодных условий, сообщает региональное ГУ МЧС.

"Мокрый снег, с ухудшением видимости 1-2 километра, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах образование гололедицы. Водителей призываем соблюдать скоростной режим. Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность линий электропередач! Воздержитесь от использования личного автотранспорта", — предупредили в чрезвычайном ведомстве.

По данным "Приволжского УГМС", в ночь с 4 на 5 ноября в Самарской области температура воздуха опустится до -2…+3 °C. Днем столбики термометра покажут 1…+4 °C. Ветер северо-западный, 7…12 м/с. Будет облачно. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед.