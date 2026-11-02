Самарская область примет участие в форуме "Жить и воспитываться в семье"

10 — 11 ноября в Самаре на площадке Дворца спорта имени В. С. Высоцкого состоится V Всероссийский форум "Жить и воспитываться в семье". Это масштабная федеральная площадка, на которой будут обсуждаться вопросы профилактики социального сиротства, укрепления института семьи и поддержки родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Мероприятие проводится по инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.
Форум решает одну из самых важных задач современного общества — сохранение кровной семьи. Система работает так, чтобы ребёнок не оказался в учреждении из-за кризиса в семье, и формирует новый подход в работе социальных служб. Вместо жёстких мер внедряется семьесберегающая модель: государство не забирает ребёнка, а протягивает руку помощи родителям. Обсуждаемые методы раннего выявления неблагополучия и адресной поддержки позволяют устранять проблемы на корню, пока они не переросли в трагедию.
Россия — огромная страна, и проблемы в регионах могут отличаться, поэтому форум выступает как единая точка сборки, где вырабатываются универсальные стандарты и межведомственные алгоритмы. То, что успешно работает в одном регионе, тиражируется на всю страну. Для НКО и экспертов это ещё и площадка для нетворкинга: здесь можно найти партнёров, привлечь внимание федеральных ведомств к своим инициативам и запустить инновационные социальные проекты, которые в будущем получат государственную поддержку.
В этом году Самара объединит представителей всех регионов страны. Среди них — уполномоченные по правам ребёнка, представители федеральных и региональных органов власти, специалисты профильных министерств и ведомств, руководители социально ориентированных НКО, ведущие эксперты социальной сферы, психологи и педагоги.
Программа форума охватывает весь спектр вопросов, связанных с сохранением семьи. Мероприятия пройдут в формате панельных дискуссий, стратегических сессий, мастер-классов и семинаров. Основные треки обсуждения: внедрение семьесберегающего подхода в работу профильных специалистов; межведомственное взаимодействие при сопровождении семей; поддержка родителей и работа с семьями, столкнувшимися с зависимостями; комплексная помощь семьям, воспитывающим детей с инвалидностью; социализация подростков и профилактика девиантного поведения.
Напомним, что Самарская область — один из пилотных регионов специального проекта "Вызов", который реализуется в рамках стратегической программы "Дети в семье" по инициативе Марии Львовой-Беловой с 2024 года. За время реализации проекта в регионе на 23% сократилось количество детей, находящихся в социальных учреждениях: ребята стали жить в семьях, в том числе вернулись к кровным родителям. И проект, и форум решают одну из самых важных задач современного общества — сохранение семейной модели воспитания детей.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...