Самарская область примет участие в форуме "Жить и воспитываться в семье"

10 — 11 ноября в Самаре на площадке Дворца спорта имени В. С. Высоцкого состоится V Всероссийский форум "Жить и воспитываться в семье". Это масштабная федеральная площадка, на которой будут обсуждаться вопросы профилактики социального сиротства, укрепления института семьи и поддержки родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Мероприятие проводится по инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

Форум решает одну из самых важных задач современного общества — сохранение кровной семьи. Система работает так, чтобы ребёнок не оказался в учреждении из-за кризиса в семье, и формирует новый подход в работе социальных служб. Вместо жёстких мер внедряется семьесберегающая модель: государство не забирает ребёнка, а протягивает руку помощи родителям. Обсуждаемые методы раннего выявления неблагополучия и адресной поддержки позволяют устранять проблемы на корню, пока они не переросли в трагедию.

Россия — огромная страна, и проблемы в регионах могут отличаться, поэтому форум выступает как единая точка сборки, где вырабатываются универсальные стандарты и межведомственные алгоритмы. То, что успешно работает в одном регионе, тиражируется на всю страну. Для НКО и экспертов это ещё и площадка для нетворкинга: здесь можно найти партнёров, привлечь внимание федеральных ведомств к своим инициативам и запустить инновационные социальные проекты, которые в будущем получат государственную поддержку.

В этом году Самара объединит представителей всех регионов страны. Среди них — уполномоченные по правам ребёнка, представители федеральных и региональных органов власти, специалисты профильных министерств и ведомств, руководители социально ориентированных НКО, ведущие эксперты социальной сферы, психологи и педагоги.

Программа форума охватывает весь спектр вопросов, связанных с сохранением семьи. Мероприятия пройдут в формате панельных дискуссий, стратегических сессий, мастер-классов и семинаров. Основные треки обсуждения: внедрение семьесберегающего подхода в работу профильных специалистов; межведомственное взаимодействие при сопровождении семей; поддержка родителей и работа с семьями, столкнувшимися с зависимостями; комплексная помощь семьям, воспитывающим детей с инвалидностью; социализация подростков и профилактика девиантного поведения.

Напомним, что Самарская область — один из пилотных регионов специального проекта "Вызов", который реализуется в рамках стратегической программы "Дети в семье" по инициативе Марии Львовой-Беловой с 2024 года. За время реализации проекта в регионе на 23% сократилось количество детей, находящихся в социальных учреждениях: ребята стали жить в семьях, в том числе вернулись к кровным родителям. И проект, и форум решают одну из самых важных задач современного общества — сохранение семейной модели воспитания детей.