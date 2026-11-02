Поликультурная среда как ресурс: уроки единства от лектора Общества "Знание" в Самарской области

Российское общество "Знание" запустило акцию, приуроченную ко Дню народного единства и организованную в рамках Года единства народов России. Просветительские мероприятия пройдут в каждом регионе страны, а их участниками станут школьники и их родители, студенты, молодежь, ветераны специальной военной операции и члены их семей, представители старшего поколения и государственные служащие.

Так, лектор Общества "Знание", д. и. н., профессор, заведующая кафедрой философии, истории и теории мировой культуры и искусства Самарского государственного социально-педагогического университета Екатерина Ягафова провела в школе села Кошки Самарской области открытый диалог "Самарская область как полиэтничное пространство".

В рамках встречи она представила глубокий анализ того, как этническое многообразие проявляется в публичном пространстве современной Самары. Слушатели узнали, что полиэтничность города, насчитывающего более ста шестнадцати этнических групп, является не просто статистической данностью, а динамичным социальным конструктом, который активно формируется через различные городские практики. Лектор Общества "Знание" подробно остановилась на том, как происходит этнизация городской среды и какими средствами создаются образы этнической культуры, подчеркнув важность исторического опыта формирования смешанного населения и роль национально-культурных объединений в этих процессах.

Основное внимание в лекции было уделено конкретным технологиям репрезентации этничности, которые слушатели смогли наглядно представить благодаря приведенным примерам. Лектор Общества "Знание" рассказала о богатом музейном пространстве, включающем экспозиции областного краеведческого музея, учебные и частные коллекции, а также о появлении в 2021 году Этнопарка дружбы народов с двадцатью подворьями. Кроме того, Екатерина Ягафова раскрыла роль массовых публичных мероприятий, таких как Сабантуй, Акатуй, Навруз и Масленица, которые ежегодно собирают более четырехсот событий и служат одновременно для внутригрупповой консолидации и формирования позитивного образа этнических сообществ для широкой аудитории.

Слушатели также узнали о важном канале межкультурного диалога — этнической гастрономии, представленной в Самаре более чем двумястами семьюдесятью заведениями общественного питания. Лектор Общества "Знание" отметила, что рестораны и кафе азиатской, кавказской и европейской кухни функционируют как особые коммуникативные площадки, где транслируются культурные коды и формируются образы этнического Другого.

"Городское пространство Самары и области в целом представляет собой поликультурную среду, где этничность реализуется через институциональные, событийные и повседневные практики, превращаясь в ресурс для развития городской среды и межкультурного взаимодействия", — отметила Екатерина Ягафова.

Встречи с лектором также запланированы на площадках Исторического парка "Россия — моя история" и Самарского государственного социально-педагогического университета.

Отметим, что для проведения лекций к праздничной дате Общество "Знание" подготовило тематические материалы, которые можно найти на сайте. Среди них новая лекция "Мы — Россия. Истоки и горизонты единства народов", подготовленная в рамках Года единства народов России. Вместе с лекторами Российского общества "Знание" участники акции познакомятся с ключевыми событиями отечественной истории, включая события 1612 и 1812 годов, Великую Отечественную войну, а также с примерами сотрудничества народов нашей страны в сфере науки и культуры. На основе исторических примеров слушатели узнают, как традиции взаимопомощи, сплоченности и общей ответственности способствуют укреплению единства современной России.

Ключевым событием программы Общества "Знание" ко Дню народного единства станет просветительский марафон Знание.Единство, который пройдет в Москве и Нижнем Новгороде. Одна из центральных тем марафона — общая память о Победе в Великой Отечественной войне. Помимо этого, в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге откроется выставка "Мы — Россия. Истоки и горизонты единства народов". Она покажет Россию как общее историческое и культурное пространство, которое обогащают языки и традиции 140 народов, и расскажет об их вкладе в развитие страны.