Поликультурная среда как ресурс: уроки единства от лектора Общества "Знание" в Самарской области

Российское общество "Знание" запустило акцию, приуроченную ко Дню народного единства и организованную в рамках Года единства народов России. Просветительские мероприятия пройдут в каждом регионе страны, а их участниками станут школьники и их родители, студенты, молодежь, ветераны специальной военной операции и члены их семей, представители старшего поколения и государственные служащие.
Так, лектор Общества "Знание", д. и. н., профессор, заведующая кафедрой философии, истории и теории мировой культуры и искусства Самарского государственного социально-педагогического университета Екатерина Ягафова провела в школе села Кошки Самарской области открытый диалог "Самарская область как полиэтничное пространство".
В рамках встречи она представила глубокий анализ того, как этническое многообразие проявляется в публичном пространстве современной Самары. Слушатели узнали, что полиэтничность города, насчитывающего более ста шестнадцати этнических групп, является не просто статистической данностью, а динамичным социальным конструктом, который активно формируется через различные городские практики. Лектор Общества "Знание" подробно остановилась на том, как происходит этнизация городской среды и какими средствами создаются образы этнической культуры, подчеркнув важность исторического опыта формирования смешанного населения и роль национально-культурных объединений в этих процессах.
Основное внимание в лекции было уделено конкретным технологиям репрезентации этничности, которые слушатели смогли наглядно представить благодаря приведенным примерам. Лектор Общества "Знание" рассказала о богатом музейном пространстве, включающем экспозиции областного краеведческого музея, учебные и частные коллекции, а также о появлении в 2021 году Этнопарка дружбы народов с двадцатью подворьями. Кроме того, Екатерина Ягафова раскрыла роль массовых публичных мероприятий, таких как Сабантуй, Акатуй, Навруз и Масленица, которые ежегодно собирают более четырехсот событий и служат одновременно для внутригрупповой консолидации и формирования позитивного образа этнических сообществ для широкой аудитории.
Слушатели также узнали о важном канале межкультурного диалога — этнической гастрономии, представленной в Самаре более чем двумястами семьюдесятью заведениями общественного питания. Лектор Общества "Знание" отметила, что рестораны и кафе азиатской, кавказской и европейской кухни функционируют как особые коммуникативные площадки, где транслируются культурные коды и формируются образы этнического Другого.
"Городское пространство Самары и области в целом представляет собой поликультурную среду, где этничность реализуется через институциональные, событийные и повседневные практики, превращаясь в ресурс для развития городской среды и межкультурного взаимодействия", — отметила Екатерина Ягафова.
Встречи с лектором также запланированы на площадках Исторического парка "Россия — моя история" и Самарского государственного социально-педагогического университета.
Отметим, что для проведения лекций к праздничной дате Общество "Знание" подготовило тематические материалы, которые можно найти на сайте. Среди них новая лекция "Мы — Россия. Истоки и горизонты единства народов", подготовленная в рамках Года единства народов России. Вместе с лекторами Российского общества "Знание" участники акции познакомятся с ключевыми событиями отечественной истории, включая события 1612 и 1812 годов, Великую Отечественную войну, а также с примерами сотрудничества народов нашей страны в сфере науки и культуры. На основе исторических примеров слушатели узнают, как традиции взаимопомощи, сплоченности и общей ответственности способствуют укреплению единства современной России.
Ключевым событием программы Общества "Знание" ко Дню народного единства станет просветительский марафон Знание.Единство, который пройдет в Москве и Нижнем Новгороде. Одна из центральных тем марафона — общая память о Победе в Великой Отечественной войне. Помимо этого, в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге откроется выставка "Мы — Россия. Истоки и горизонты единства народов". Она покажет Россию как общее историческое и культурное пространство, которое обогащают языки и традиции 140 народов, и расскажет об их вкладе в развитие страны.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...