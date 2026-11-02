На этой неделе в Самаре пройдут дожди и выпадет мокрый снег

В Приволжском УГМС представили краткосрочный прогноз погоды на 2 - 5 ноября. По данным синоптиков, на этой неделе в Самарской области ожидаются дожди, выпадет мокрый снег.
В понедельник, 2 ноября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. В первой половине дня местами туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха +9…+11 °C.
3 числа в регионе прогнозируется переменная облачность, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер неустойчивый слабый, днем южный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8 °C, местами до +2°C. Днем температура воздуха +7…+12 °C.
В среду, 4 ноября, в Самарской области будет облачно с прояснениями. Возможны небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер южный, юго-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, днем +6…+11 °C.
5 числа сохранится облачная и дождливая погода, также по прогнозам мокрый снег. Ветер северо-западный, западный, 8…13 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1 °C, днем +1…+6 °C.
В пятницу, 6 ноября, будет облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер Северо-западный, западный, 8…13 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1 °C, в дневные часы +1…+6 °C.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...