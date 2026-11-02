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Общество

На этой неделе в Самаре пройдут дожди и выпадет мокрый снег

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском УГМС представили краткосрочный прогноз погоды на 2 - 5 ноября. По данным синоптиков, на этой неделе в Самарской области ожидаются дожди, выпадет мокрый снег.

Фото: Александра Белова

В понедельник, 2 ноября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. В первой половине дня местами туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха +9…+11 °C.

3 числа в регионе прогнозируется переменная облачность, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер неустойчивый слабый, днем южный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8 °C, местами до +2°C. Днем температура воздуха +7…+12 °C.

В среду, 4 ноября, в Самарской области будет облачно с прояснениями. Возможны небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер южный, юго-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, днем +6…+11 °C.

5 числа сохранится облачная и дождливая погода, также по прогнозам мокрый снег. Ветер северо-западный, западный, 8…13 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1 °C, днем +1…+6 °C.

В пятницу, 6 ноября, будет облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер Северо-западный, западный, 8…13 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1 °C, в дневные часы +1…+6 °C.

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