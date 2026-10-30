В Тольятти начала работу общественная приемная омбудсмена

28 октября в Тольятти состоялось официальное открытие общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей Самарской области.

Это вторая в области общественная приемная, где будут приниматься все поступающие от бизнеса запросы. В приемной будут рассматриваться жалобы предпринимателей, зарегистрированных на территории Самарской области, права и законные интересы которых были нарушены на территории региона, в сфере предпринимательской деятельности. Специалисты помогут, например, при нарушениях в сфере контрольно-надзорной деятельности, в вопросах налогового контроля, антимонопольного законодательства, лицензирования, при незаконном уголовном преследовании, при подготовке документов для суда и пр.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко сказал во время открытия: "Мы видим, что сейчас очень активно меняется законодательство, среда ведения бизнеса, бизнес-модели. У предпринимателей возникает широкий круг вопросов. Они будут прорабатываться моими помощниками на месте, а в случае необходимости передаваться нам, в Самару для дальнейшего решения".

Общественный помощник омбудсмена в сфере налогообложения Светлана Чепайкина отметила: "Сейчас бизнесу необходим именно вот такой подход - когда и органы власти, и институты защиты прав предпринимателей совместно с общественными организациями объединяют свои усилия для того, чтобы по запросу бизнеса вместе найти правильный ответ. Я сама предприниматель, моя компания - Центр развития бизнеса "Формула роста" - работает с 2018 года. Мы с коллегами и партнерами видим, что сегодня острые проблемы касаются изменений в законодательстве, в науке, во многих других сферах. Бизнесу приходится быстро перестраиваться, и нужно многое делать правильно и современно. Здесь без экспертной поддержки нельзя. Работа общественных приемных уполномоченного по защите прав предпринимателей выступает неким мостом, соединяющим бизнес и государственные институты. Важно правильно сориентировать бизнес, какими инструментами можно воспользоваться, какие инструменты доступны и как правильно встроить их в существующие бизнес-модели".

Общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей по Самарской области по вопросам кадастра и земельных правоотношений Людмила Сенилова подчеркнула: "Очень важно, что в городе Тольятти открылась общественная приемная, куда предприниматели могут напрямую обратиться со своими проблемами и получить квалифицированную помощь. Чем больше будет таких приемных, тем лучше. Потому что проблем в предпринимательстве, особенно в наши сложные времена, очень много. Часто получается так, что предприниматель, оставаясь наедине со своими проблемами, сам пытается их решить и тем самым только затягивает узел, то есть делает свою проблему более глобальной и нерешаемой. Поэтому чем раньше предприниматель со своими вопросами будет обращаться в общественную приемную уполномоченного (а это прямая связь с Эдуардом Ивановичем и с аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области), тем больше мы будем видеть каких-то положительных решений. Если проблема решается вовремя и подключаются эксперты, то это гарантия того, что из нее можно будет выйти с минимальными потерями".

Генеральный директор ООО "БитКом" Юрий Петухов рассказал: "В связи с открытием приемной бизнес возлагает определенные надежды на то, что их проблемы будут решаться гораздо быстрее. Плечо для получения ответа становится короче. Помощь общественных помощников будет ускорять решение проблем. Предприниматели смогут получить помощь от ведомств, которые занимаются конкретно их вопросами".

Андрей Набиев, депутат г.о. Тольятти, рассказал: "Ко мне как к депутату часто обращаются предприниматели, бизнесмены, у которых есть различные вопросы, и это очень удобно, что в Тольятти появилась общественное приемная. Дистанция решения вопросов предпринимателей сильно сокращается. Я уверен, что вопросы будут решаться очень оперативно".

Через общественную приемную предприниматели могут не только рассказать о своих проблемах, но и заявить о том, что именно они хотят изменить. Через аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей можно выходить в том числе и с инициативами о внесении изменений в законодательство. Прием ведется по графику, поэтому перед визитом следует обязательно позвонить по телефону 8-963-118-0085 и записаться на прием. Приемная в Тольятти находится в БЦ "Европа" на ул. Ворошилова, 17, офис 501.