На самарца, хранившего наркотики в банке, завели уголовное дело

В сентябре полиция задержала в Самаре 27-летнего мужчину по подозрению в продаже наркотиков, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

При себе у него оказалась банка, в которой находились запрещенные вещества: наркотическое средство — "PVP" массой более 11,7 граммов, 57 граммов мефедрона и более 1 грамма метадона.

Подозреваемый пояснил, что купил все в интернете, чтобы потом разложить закладки по городу. На него возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере".

Полицейские продолжают мероприятия по установлению возможных фактов противоправной деятельности злоумышленника, а также канала поступления наркотиков на территорию региона и лиц, причастных к сбыту запрещенных веществ.