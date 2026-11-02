На самарца, хранившего наркотики в банке, завели уголовное дело

В сентябре полиция задержала в Самаре 27-летнего мужчину по подозрению в продаже наркотиков, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.
При себе у него оказалась банка, в которой находились запрещенные вещества: наркотическое средство — "PVP" массой более 11,7 граммов, 57 граммов мефедрона и более 1 грамма метадона.
Подозреваемый пояснил, что купил все в интернете, чтобы потом разложить закладки по городу. На него возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере".
Полицейские продолжают мероприятия по установлению возможных фактов противоправной деятельности злоумышленника, а также канала поступления наркотиков на территорию региона и лиц, причастных к сбыту запрещенных веществ.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут