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Музеи и выставки Культура

Союз художников России представит в Самаре выставку "Ностальгия по настоящему"

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 6 ноября, в 18:00, в Выставочном зале Союза художников России откроется выставка "Ностальгия по настоящему" (16+).

"Ностальгия по настоящему" — выставка-размышление о том, как в стремительном потоке времени художник и зритель ищут точку опоры. Это ностальгия не по ушедшему, а по подлинному: по тому, что живо, честно и не поддается суете. В искусстве и творчестве такое настоящее — не дата, а состояние, когда линия, цвет и мысль совпадают с внутренним голосом автора. Художник хочет оставить след — создать не просто работу, а нечто стоящее, что переживет мгновение и скажет больше, чем слова. В этом желании есть светлая грусть: стремление к глубине сегодня напоминает о великом, что уже было увидено и пережито раньше. Зритель приходит с похожим чувством: он ищет в современном искусстве настоящее, но смотрит на него сквозь призму прошлого опыта и прежних сильных впечатлений. Так встречаются два взгляда — автора и зрителя, — и оба ищут убежище в настоящем моменте. И этот момент не пуст: он наполнен памятью, культурой, личным и общим.

В выставке примут участие 78 художников — членов Союза, в том числе: Вячеслав Сухов, Вадим Сушко, Галина Суздальцева, Николай Ельцов, Николай Панфильцев, Алексей Бандура, Александр Бондаренко, Степан Карслян, Олег Рамодин, Владимир Романов, Петр Яценык. В экспозиции будет представлено 150 работ: живопись, графика и декоративно-прикладное искусство.

Выставка продлится до 5 декабря.

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Последние комментарии

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