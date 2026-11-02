Союз художников России представит в Самаре выставку "Ностальгия по настоящему"

В пятницу, 6 ноября, в 18:00, в Выставочном зале Союза художников России откроется выставка "Ностальгия по настоящему" (16+).

"Ностальгия по настоящему" — выставка-размышление о том, как в стремительном потоке времени художник и зритель ищут точку опоры. Это ностальгия не по ушедшему, а по подлинному: по тому, что живо, честно и не поддается суете. В искусстве и творчестве такое настоящее — не дата, а состояние, когда линия, цвет и мысль совпадают с внутренним голосом автора. Художник хочет оставить след — создать не просто работу, а нечто стоящее, что переживет мгновение и скажет больше, чем слова. В этом желании есть светлая грусть: стремление к глубине сегодня напоминает о великом, что уже было увидено и пережито раньше. Зритель приходит с похожим чувством: он ищет в современном искусстве настоящее, но смотрит на него сквозь призму прошлого опыта и прежних сильных впечатлений. Так встречаются два взгляда — автора и зрителя, — и оба ищут убежище в настоящем моменте. И этот момент не пуст: он наполнен памятью, культурой, личным и общим.

В выставке примут участие 78 художников — членов Союза, в том числе: Вячеслав Сухов, Вадим Сушко, Галина Суздальцева, Николай Ельцов, Николай Панфильцев, Алексей Бандура, Александр Бондаренко, Степан Карслян, Олег Рамодин, Владимир Романов, Петр Яценык. В экспозиции будет представлено 150 работ: живопись, графика и декоративно-прикладное искусство.

Выставка продлится до 5 декабря.