Союз художников России представит в Самаре выставку "Ностальгия по настоящему"

В пятницу, 6 ноября, в 18:00, в Выставочном зале Союза художников России откроется выставка "Ностальгия по настоящему" (16+).
"Ностальгия по настоящему" — выставка-размышление о том, как в стремительном потоке времени художник и зритель ищут точку опоры. Это ностальгия не по ушедшему, а по подлинному: по тому, что живо, честно и не поддается суете. В искусстве и творчестве такое настоящее — не дата, а состояние, когда линия, цвет и мысль совпадают с внутренним голосом автора. Художник хочет оставить след — создать не просто работу, а нечто стоящее, что переживет мгновение и скажет больше, чем слова. В этом желании есть светлая грусть: стремление к глубине сегодня напоминает о великом, что уже было увидено и пережито раньше. Зритель приходит с похожим чувством: он ищет в современном искусстве настоящее, но смотрит на него сквозь призму прошлого опыта и прежних сильных впечатлений. Так встречаются два взгляда — автора и зрителя, — и оба ищут убежище в настоящем моменте. И этот момент не пуст: он наполнен памятью, культурой, личным и общим.
В выставке примут участие 78 художников — членов Союза, в том числе: Вячеслав Сухов, Вадим Сушко, Галина Суздальцева, Николай Ельцов, Николай Панфильцев, Алексей Бандура, Александр Бондаренко, Степан Карслян, Олег Рамодин, Владимир Романов, Петр Яценык. В экспозиции будет представлено 150 работ: живопись, графика и декоративно-прикладное искусство.
Выставка продлится до 5 декабря.
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Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!