"Заварка" проведет пешеходную экскурсию для собак и их владельцев

На этой неделе в "Заварке" запланирован цикл мероприятий - пешеходная экскурсия для собаководов с питомцами, дрейф-медиация для подростков и кураторская экскурсия (12+).

В пятницу, 23 октября, в 15:00 в "Заварке" пройдет дрейф-медиация для подростков (12+) по выставке "Чувства (о) Дома" (6+). Ее проведет старший научный сотрудник музея Анастасия Сафронова. Мероприятие организовано в рамках проекта "По соседству".

Граница дома — это стены собственной комнаты, периметр двора или вся область? Городская среда постоянно влияет на нас, но мы редко замечаем этот процесс в повседневности. Встреча поможет разобраться, как привычные маршруты превращаются в воспоминания и формируют личность. Она устроена как коллективное исследование. Участники вместе с медиатором пройдут путь, разделенный на два этапа.

Первый пройдет в экспозиционном зале. Архивные кадры, личные свидетельства и артефакты Ленинского района Самары станут отправной точкой, чтобы запустить разговор о собственных ощущениях. Примеряя на себя чужую "память" и споря о смыслах вещей, участники попробуют разобраться, какие из этих историй действительно близки им сегодня, а какие кажутся навязанными.

Во второй части группа переместится на улицы района. В формате дрейфа участники будут фиксировать случайные детали среды, менять оптику восприятия знакомых локаций и говорить о механизмах, которые превращают географическую точку в "свое" место. Рекомендуется надеть удобную обувь, одеваться по погоде (лучше теплее, чем обычно) и взять с собой полностью заряженный телефон или блокнот — они понадобятся для фиксации наблюдений.

Проект "По соседству" реализуется Музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

Также в пятницу, 23 октября, в 18:30 состоится кураторская экскурсия и дрейф по выставке "Чувства (о) Дома" (6+). Его проведет старший научный сотрудник "Заварки" Кирилл Гуров.

Выставка "Чувства (о) Дома" обращается к дому как к важному социальному пространству, связанному с разными эмоциями и воспоминаниями. В центре — истории жителей Ленинского района Самары о близких и знакомых, случайных прохожих, соседях и людях, которые жили или живут рядом. Но этот проект не только про историческую реконструкцию жилого пространства и воспоминания. Он — место для самовыражения и самоидентификации.

Посетители увидят личные архивы, предметы и материалы, связанные с историей и культурой города, а также окажутся в метафорическом пространстве комнаты, коридора, подъезда, двора, магазина и набережной. Гости смогут самостоятельно выбрать маршрут по экспозиции и даже совершить прогулку по Ленинскому району, не выходя из дома Маштакова. В этом поможет специально разработанная книжечка-зин. Формат позволит по-новому взглянуть на привычные границы района, сформировать собственное представление о нем, а также задуматься о том, что такое "дом" в широком смысле этого слова. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В субботу, 24 числа, в 15:00 музей-галерея "Заварка" совместно со Школой для собак "Гавс" проведет пешеходную экскурсию для собак и их владельцев "Сами с усами" (12+). Мероприятие организовано в рамках проекта "По соседству".

На выставке "Чувства (о) Дома" (6+), которая работает в "Заварке" с начала июля, представлен путеводитель "Прогулка по Ленинскому району" самарской художницы Яны Арбузовой. Работа составлена на основе ощущений от прогулок с собакой Яны — Никсом. Она вдохновила сотрудников Музея-галереи на разработку пешеходной экскурсии для хозяев и их питомцев.

Экскурсанты вместе со старшим научным сотрудником "Заварки" Кириллом Гуровым и кинологом из Школы "Гавс" пройдутся по Самарской площади и окрестностям. Владельцы собак узнают, как правильно себя вести в городе, как обращаться и взаимодействовать с городской собакой, а питомцы будут выполнять команды, "общаться" друг с другом и знакомиться с новыми местами. Прогулка завершится в кофейне "Скуратов", где участники смогут задать кинологу интересующие вопросы.

У этой пешеходной экскурсии есть несколько условий. Возраст собаки должен быть от полутора лет. С собой необходимо иметь пакеты, воду и лакомства для питомца, а также поводок (не шлейку или рулетку) и ошейник. Кроме того, требуется опыт посещения с собакой общественных мест.

"Просим обратить внимание: билеты приобретаются по количеству четвероногих участников (1 питомец — 1 билет), владельцам отдельный билет не нужен", - сообщают организаторы.

Проект "По соседству" реализуется Музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина. Место сбора группы — вход в Музей-галерею "Заварка" (ул. Самарская, 207). Вход на мероприятие — 500 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.