В "Заварке" прочитают медицинскую лекцию о причинах остеопороза

В пятницу, 13 ноября, в 18:30 в галерее "Заварка" пройдет вторая лекция из серии встреч, организованных совместно с клиникой доказательной медицины "ДиплоDoc". Ревматолог Анастасия Курносова прочитает лекцию "Безопасный дом (что такое остеопороз, как обезопасить родителей с точки зрения медицины и быта)" (12+). Мероприятие организовано в рамках проекта "По соседству".

Посетители узнают о типах и причинах остеопороза — заболевания, при котором нарушается структура костной ткани. Почему падения опасны даже с высоты собственного роста? Кому стоит проверить риск переломов? Лектор также расскажет, как сделать дом безопаснее по основным маршрутам и зонам (ванная, кухня, спальня, лестницы) и какое освещение считается надежным. Особое внимание будет уделено медицинской безопасности (разберут основные проблемы со зрением, слухом и головокружением), безвредному движению и подходящей обуви, питанию для костей и действиям после падений. Проект "По соседству" реализуется музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

В воскресенье, 15 ноября, в 16:00 состоится обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+). Ее проведет научный сотрудник музея Олег Баулин. Дом на улице Самарской, в котором разместилась "Заварка" — один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары, объект культурного наследия регионального значения. Благодаря реставрации сохранились уникальные элементы здания — печи и потолок, деревянные балки и двери, лестницы и чердачная зона, фрагменты обоев и штукатурки. Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова. Вход — 400 рублей (входной билет + стоимость мероприятия). Предварительная продажа билета по ссылке.

Также организаторы напомнили, что в музее-галерее "Заварка" каждый вторник и четверг в 16:00 проходят экскурсии (12+) по выставке "Чувства (о) Дома" (6+). Билеты на них можно приобрести по Пушкинской карте.

Дом — неотъемлемая часть жизни, важное социальное пространство, в котором человек испытывает разные эмоции. Выставка "Чувства (о) Дома" рассуждает об этих ощущениях через воспоминания жителей Ленинского района Самары о близких и знакомых, о случайных прохожих, о тех, кто жил или живет по соседству.

Посетители увидят личные архивы жителей, факты из истории культуры города через размышления людей, анализ и работу с воспоминаниями. Проект не только представит историческую реконструкцию жилого пространства, но и станет местом для самовыражения и самоидентификации. Гости окажутся в метафорическом пространстве комнаты, коридора, подъезда, двора, магазинов и даже набережной.

В экспозиции также представлены предметы из фондов Музея Эльдара Рязанова, Самарского художественного музея, Самарского историко-краеведческого музея имени Петра Алабина, Детской картинной галереи, Музея Большого театра и других институций. Отдельное место на выставке занимают работы местных современных художников Анастасии Альбокриновой, Андрея Карпова и Яны Арбузовой, чья жизнь связана с Ленинским районом, и "картина района", которую собрал художник Филипп Крикунов из Новосибирска по рассказам жителей этого места. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.