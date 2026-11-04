В Самаре "Ночь искусств" открыли медиациями по двум выставкам

В Самаре 3 ноября стартовала всероссийская акция "Ночь искусств". К ней присоединились галереи "Новое пространство" и "Открытое пространство". Для посетителей подготовили медиации по выставкам "Ближний круг" и "Нечеткая логика", предложив взглянуть на современное искусство через личные ассоциации, эмоции и собственные интерпретации.

В "Открытом пространстве" встречу с выставкой "Нечеткая логика" провела ее автор Лилия Сафонова. Экспозиция открылась в Самарской областной универсальной научной библиотеке 30 октября. В нее вошли работы, в которых смешение техник и спонтанность становятся частью художественного метода. Во время медиации посетители могли вместе с художницей проследить, как рождаются ее образы и какие смыслы возникают в процессе работы.

В "Новом пространстве" внимание гостей было сосредоточено на выставке "Ближний круг", объединившей произведения Юрия Ткаченко, Валентины Дусавицкой, Глеба Ткаченко и Стеффи Педерсен. Здесь прошли две медиации: первую провел Станислав Фурман, вторую — Дмитрий Вырыпаев.

Медиация отличается от классической экскурсии тем, что не предполагает единственного правильного объяснения произведений. Ведущий делится своими наблюдениями, задает вопросы и предлагает зрителям включиться в разговор. Именно такой подход выбрал Станислав Фурман, знакомя посетителей с работами выставки.

"Мне бы хотелось, чтобы медиация не стала для зрителей объяснением выставки или обязательной основой для ее восприятия. Напротив, она должна стать отправной точкой, после которой каждый сможет самостоятельно посмотреть на работы с разных сторон — в зависимости от своего интеллектуального и эмоционального опыта. Я был бы разочарован, если бы все увидели эту выставку моими глазами. Самое ценное — когда у людей появляются собственные трактовки и новые ракурсы", — отметил Станислав Фурман.

Во время встречи разговор шел не только о конкретных произведениях, но и о том, как искусство взаимодействует со зрителем. Одна и та же работа может вызывать совершенно разные ассоциации, а ее смысл не всегда исчерпывается авторским замыслом или названием. Поэтому участникам предлагали не искать готовые ответы, а внимательнее всматриваться в детали и прислушиваться к собственным впечатлениям.

Обсуждая скульптуры и графику, Станислав Фурман делился личными наблюдениями, обращался к литературным и культурным ассоциациям, но не настаивал на единственном прочтении. По его словам, художник не всегда может полностью выразить словами то, что передает через произведение, и это оставляет пространство для самостоятельного восприятия.

Само участие в "Ночи искусств" в "Новом пространстве" не воспринимают как исключение из привычной работы. Для команды галереи знакомство зрителей с искусством — ежедневная часть жизни площадки.

"Новое пространство" живет в среде искусства и само является частью этого большого мира. Поэтому в "Ночь искусств" мы работаем так же, как и в любой другой день. Для нас каждый день может быть праздником, если занимаешься тем, что тебе действительно нравится. А главный показатель хорошей работы — когда посетители хотят возвращаться", — рассказал Дмитрий Вырыпаев.

Акция "Ночь искусств" объединяет культурные площадки по всей стране и предлагает знакомиться с искусством в разных форматах. В Самаре ее участники смогли не только увидеть выставки, но и обсудить произведения, поделиться впечатлениями и найти собственные смыслы в работах современных художников.