В Самаре "Ночь искусств" открыли медиациями по двум выставкам

В Самаре 3 ноября стартовала всероссийская акция "Ночь искусств". К ней присоединились галереи "Новое пространство" и "Открытое пространство". Для посетителей подготовили медиации по выставкам "Ближний круг" и "Нечеткая логика", предложив взглянуть на современное искусство через личные ассоциации, эмоции и собственные интерпретации.
В "Открытом пространстве" встречу с выставкой "Нечеткая логика" провела ее автор Лилия Сафонова. Экспозиция открылась в Самарской областной универсальной научной библиотеке 30 октября. В нее вошли работы, в которых смешение техник и спонтанность становятся частью художественного метода. Во время медиации посетители могли вместе с художницей проследить, как рождаются ее образы и какие смыслы возникают в процессе работы.
В "Новом пространстве" внимание гостей было сосредоточено на выставке "Ближний круг", объединившей произведения Юрия Ткаченко, Валентины Дусавицкой, Глеба Ткаченко и Стеффи Педерсен. Здесь прошли две медиации: первую провел Станислав Фурман, вторую — Дмитрий Вырыпаев.
Медиация отличается от классической экскурсии тем, что не предполагает единственного правильного объяснения произведений. Ведущий делится своими наблюдениями, задает вопросы и предлагает зрителям включиться в разговор. Именно такой подход выбрал Станислав Фурман, знакомя посетителей с работами выставки.
"Мне бы хотелось, чтобы медиация не стала для зрителей объяснением выставки или обязательной основой для ее восприятия. Напротив, она должна стать отправной точкой, после которой каждый сможет самостоятельно посмотреть на работы с разных сторон — в зависимости от своего интеллектуального и эмоционального опыта. Я был бы разочарован, если бы все увидели эту выставку моими глазами. Самое ценное — когда у людей появляются собственные трактовки и новые ракурсы", — отметил Станислав Фурман.
Во время встречи разговор шел не только о конкретных произведениях, но и о том, как искусство взаимодействует со зрителем. Одна и та же работа может вызывать совершенно разные ассоциации, а ее смысл не всегда исчерпывается авторским замыслом или названием. Поэтому участникам предлагали не искать готовые ответы, а внимательнее всматриваться в детали и прислушиваться к собственным впечатлениям.
Обсуждая скульптуры и графику, Станислав Фурман делился личными наблюдениями, обращался к литературным и культурным ассоциациям, но не настаивал на единственном прочтении. По его словам, художник не всегда может полностью выразить словами то, что передает через произведение, и это оставляет пространство для самостоятельного восприятия.
Само участие в "Ночи искусств" в "Новом пространстве" не воспринимают как исключение из привычной работы. Для команды галереи знакомство зрителей с искусством — ежедневная часть жизни площадки.
"Новое пространство" живет в среде искусства и само является частью этого большого мира. Поэтому в "Ночь искусств" мы работаем так же, как и в любой другой день. Для нас каждый день может быть праздником, если занимаешься тем, что тебе действительно нравится. А главный показатель хорошей работы — когда посетители хотят возвращаться", — рассказал Дмитрий Вырыпаев.
Акция "Ночь искусств" объединяет культурные площадки по всей стране и предлагает знакомиться с искусством в разных форматах. В Самаре ее участники смогли не только увидеть выставки, но и обсудить произведения, поделиться впечатлениями и найти собственные смыслы в работах современных художников.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
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