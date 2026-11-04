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"Я обязательно буду транслировать опыт Самарской области на другие регионы": сенатор РФ Марина Сидухина о практике публичных слушаний по проекту бюджета В Приволжском федеральном округе стартовал юбилейный форум "ГосСтарт" Главный федеральный инспектор по Самарской области встретился с руководителем самарского Росреестра На должность председателя Самарского облсуда согласован Александр Пушкин Самарский облсуд хочет возглавить Александр Пушкин

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"Я обязательно буду транслировать опыт Самарской области на другие регионы": сенатор РФ Марина Сидухина о практике публичных слушаний по проекту бюджета

САМАРА. 4 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области состоялись публичные слушания по обсуждению главного финансового документа региона. Сенатор Марина Сидухина высоко оценила практику открытого диалога власти и общества, сложившуюся в регионе, и отметила, что будет транслировать ее на других территориях Российской Федерации. "Самарский регион всегда отличается, и сегодняшнее отличие — это проведение публичных слушаний и обсуждение главного финансового документа региона. Я считаю, что это очень хороший посыл для всех других субъектов нашей страны", — подчеркнула Марина Сидухина.

Сенатор также отметила беспрецедентную вовлеченность всех участников публичных слушаний. "Принимали участие общественные организации, весь депутатский корпус Самарской областной Думы. Импонирует, что в рамках обсуждения были заданы вопросы с полной заинтересованностью и вовлечением в процесс", — добавила она.

С федеральной точки зрения, по словам Марины Сидухиной, представленный бюджет абсолютно сбалансирован и выверен. "Прослеживается  жесткий подход к расходованию средств и четкая приоритезация. И это те акценты, которые всегда транслирует наш губернатор Вячеслав Андреевич Федорищев для главных бюджетных распорядителей", — заявила сенатор.

Марина Сидухина также подчеркнула, что приоритеты главного финансового документа полностью соответствуют задачам, поставленным главой государства. "Посыл дает наш президент Владимир Владимирович Путин — это социально ориентированная политика, защита наших ребят-участников специальной военной операции и их семей. И, конечно, инвестиционная составляющая. В документе сбалансированы и приоритезация по расходованию бюджетных средств, и бюджет развития. В Самарском регионе сформирована команда, и я уверена, что трехлетний бюджет будет обязательно выполнен, реализован ", — резюмировала она.

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