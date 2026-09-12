Самарский облсуд хочет возглавить Александр Пушкин

На кресло председателя Самарского областного суда претендует судья Первого апелляционного суда общей юрисдикции Александр Пушкин. Как следует из повестки заседания Высшей квалификационной коллегии судей РФ, его кандидатура будет рассмотрена 22 сентября.

Александру Пушкину 17 сентября исполнится 60 лет. Он уроженец Краснотурьинска Свердловской области. После армии закончил Уфимскую ВШ МВД, очную аспирантуру в Москве. Защитил кандидатскую диссертацию. В 1995-2004 гг. прошел путь от преподавателя до замначальника Тульского филиала Московского университета МВД. В 2004-2007 гг. работал в Уральском ЮИ МВД, в 2007-2008 гг. - в Академии ФСИН.

С 2008 г. ушел в судебную систему. Начинал как мировой судья в Кимов­ском районе Тульской области. Был председателем Узловского горсуда, Привокзального районного суда Тулы и Центрального районного суда Тулы. С 2019 г. - судья Первого апелляционного суда общей юрисдикции, расположенного в Москве.

Напомним, с 2019 г. Самарский областной суд возглавлял Вадим Кудинов. Его полномочия истекли в марте 2025 года. Впоследствии он получил рекомендацию ВККС на должность председателя Калужского областного суда.



Конкурс на должность главного судьи Самарской области был объявлен еще в 2024 году. Заявки подавали судья Шестого кассационного суда общей юрисдикции Игорь Тимохин, председатель Промышленного районного суда Самары Татьяна Керосирова и председатель Автозаводского районного суда Тольятти Светлана Новинкина. Однако ВККС отказала им в рекомендациях. Та же судьба постигла и заявку судьи Самарского облсуда Ксении Мельниковой.



Обязанности председателя Самарского областного суда все это время исполнял его заместитель Александр Шилов. В августе 2026 г. его полномочия были прекращены после предъявления антикоррупционного иска генпрокуратуры. И.о. председателя областного суда был назначен Алексей Копытин, который с марта 2022 г. трудится зампредом облсуда.