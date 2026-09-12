БПЛА атаковали Тольятти, госпитализирован один человек

Утром в субботу, 12 сентября, украинские беспилотники атаковали Тольятти. Об этом сообщил мэр города Илья Сухих в своем канале в Мах.
"Сегодня рано утром наш город подвергся массированной беспилотной атаке со стороны преступного киевского режима. Благодарю наши силы ПВО и мобильные огневые группы, которые предприняли все необходимые меры по отражению вражеского налёта", - написал он.
По предварительным данным, в результате атаки ВСУ погибших нет, госпитализирован один человек.
Глава города сообщил, что повреждено остекление нескольких многоквартирных домов в одном из районов города. Их жильцы эвакуированы, для них развёрнут пункт временного размещения. "С восстановлением оконных конструкций обязательно поможем", - пообещал мэр.
"На местах работают службы оперативного реагирования. Инфраструктура жизнеобеспечения г.о. Тольятти функционирует в штатном режиме", - добавил он, напомнив про запрет съёмки и публикации кадров с последствиями вражеских атак.
Губернатор Вячеслав Федорищев в Мах сообщил, что враг попытался атаковать промышленные предприятия. По его словам, все эвакуационные действия производились слаженно и организовано.
"Развернут штаб. В данный момент идет сбор информации, ликвидация последствий действий ВСУ", - написал он, призвав сохранять бдительность и спокойствие, а также доверять только официальным источникам.
Напомним, режим беспилотной опасности действовал с 3:15 до 8:07.
Украинские БПЛА атакуют регион второй день подряд. 11 сентября был госпитализирован один пострадавший в результате атаки.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
Позор фирме Биотон