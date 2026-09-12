БПЛА атаковали Тольятти, госпитализирован один человек

Утром в субботу, 12 сентября, украинские беспилотники атаковали Тольятти. Об этом сообщил мэр города Илья Сухих в своем канале в Мах.

"Сегодня рано утром наш город подвергся массированной беспилотной атаке со стороны преступного киевского режима. Благодарю наши силы ПВО и мобильные огневые группы, которые предприняли все необходимые меры по отражению вражеского налёта", - написал он.

По предварительным данным, в результате атаки ВСУ погибших нет, госпитализирован один человек.

Глава города сообщил, что повреждено остекление нескольких многоквартирных домов в одном из районов города. Их жильцы эвакуированы, для них развёрнут пункт временного размещения. "С восстановлением оконных конструкций обязательно поможем", - пообещал мэр.

"На местах работают службы оперативного реагирования. Инфраструктура жизнеобеспечения г.о. Тольятти функционирует в штатном режиме", - добавил он, напомнив про запрет съёмки и публикации кадров с последствиями вражеских атак.

Губернатор Вячеслав Федорищев в Мах сообщил, что враг попытался атаковать промышленные предприятия. По его словам, все эвакуационные действия производились слаженно и организовано.



"Развернут штаб. В данный момент идет сбор информации, ликвидация последствий действий ВСУ", - написал он, призвав сохранять бдительность и спокойствие, а также доверять только официальным источникам.

Напомним, режим беспилотной опасности действовал с 3:15 до 8:07.

Украинские БПЛА атакуют регион второй день подряд. 11 сентября был госпитализирован один пострадавший в результате атаки.