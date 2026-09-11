В Самарской области после атаки БПЛА госпитализировали одного человека

В результате атаки вражеских БПЛА в Самарской области пострадал один человек. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Уважаемые жители! Информирую вас о последствиях подлой атаки ВСУ. Погибших — нет. По предварительной информации, один пострадавший госпитализирован, получает медицинскую помощь. Наши Защитники в очередной раз продемонстрировали профессионализм, мужественность и отвагу. Врагу не удалось достичь своих целей. Благодарю каждого, кто стоит на страже нашей безопасности", - прокомментировал глава региона.

Сейчас на местах падения обломков работают оперативные службы. При обнаружении БПЛА необходимо звонить по номеру 112.

Напомним, очередной атаке БПЛА Самарская область подверглась в ночь на 11 сентября. Беспилотная опасность действовала с 3 часов ночи до 10:20 утра.

По данным очевидцев, атаке подверглась, в частности, территория складов в Преображенке.