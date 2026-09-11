В Самарской области после атаки БПЛА госпитализировали одного человека

В результате атаки вражеских БПЛА в Самарской области пострадал один человек. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Уважаемые жители! Информирую вас о последствиях подлой атаки ВСУ. Погибших — нет. По предварительной информации, один пострадавший госпитализирован, получает медицинскую помощь. Наши Защитники в очередной раз продемонстрировали профессионализм, мужественность и отвагу. Врагу не удалось достичь своих целей. Благодарю каждого, кто стоит на страже нашей безопасности", - прокомментировал глава региона.
Сейчас на местах падения обломков работают оперативные службы. При обнаружении БПЛА необходимо звонить по номеру 112.
Напомним, очередной атаке БПЛА Самарская область подверглась в ночь на 11 сентября. Беспилотная опасность действовала с 3 часов ночи до 10:20 утра.
По данным очевидцев, атаке подверглась, в частности, территория складов в Преображенке.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
Позор фирме Биотон