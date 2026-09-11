Самарская область подверглась атаке БПЛА

В ночь на 11 сентября Украина атаковала беспилотниками Самарскую область, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в Мах.

В ночь на 11 сентября Украина атаковала беспилотниками Самарскую область, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в Мах.

"Уважаемые жители! Враг ведет атаку на регион средствами БПЛА. Военные и мобильные огневые группы делают все возможное, чтобы защитить людей и инфраструктуру. Будьте бдительны и осторожны. Соблюдайте все необходимые меры безопасности", - написал он.

Глава региона попросил не снимать и не публиковать видео и фото пролетов БПЛА, а также последствий атаки.

Режим беспилотной опасности в регионе действует с 3 часов ночи.