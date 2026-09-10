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Происшествия

В Самаре ребенку, покусанному бродячей собакой, присудили компенсацию

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В марте 2026 г. рядом с Губернским рынком безнадзорная собака напала на ребенка. Мальчику понадобилась помощь врачей. Прокуратура Железнодорожного района Самары провела проверку соблюдения законодательства о безнадзорных животных, сообщает ведомство.

Фото: Александра Белова

В интересах несовершеннолетнего в суд с исковыми заявлениями о компенсации морального вреда  обратилась районная прокуратура. По итогам разбирательства суд постановил взыскать в пользу пострадавшего 30 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Lavrinenko 04 сентября 2026 04:49 В Самаре рассматривают дело о махинациях при подключении газа жене начальника БЭП

Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!

Ксения Штефан 03 сентября 2026 19:34 В Самаре пересмотрят приговор следователю за фальсификацию дела

Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru

Екатерина Юрьевна 28 августа 2026 09:15 В Самаре пересмотрят приговор следователю за фальсификацию дела

Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!

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Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов

Александр Ч 28 июля 2026 15:10 В Самарской области фирма три года судилась с многодетной семьей из-за лошадей на поле

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