В Самаре ребенку, покусанному бродячей собакой, присудили компенсацию

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В марте 2026 г. рядом с Губернским рынком безнадзорная собака напала на ребенка. Мальчику понадобилась помощь врачей. Прокуратура Железнодорожного района Самары провела проверку соблюдения законодательства о безнадзорных животных, сообщает ведомство.

Фото: Александра Белова