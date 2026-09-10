Финалисты проекта "МолоТ" получили награды

В здании правительства Самарской области прошло торжественное награждение участников окружного этапа от Самарской области общественного проекта для работающей молодежи Приволжского федерального округа "МолоТ" (Молодежный труд).
Главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов вручил благодарности от полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова представителям предприятий, которые направили своих работников на "МолоТ", и отметил важность проведения таких мероприятий для молодежи: "При содействии полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова был организован проект "МолоТ", направленный на поддержку целеустремленных, талантливых, трудолюбивых молодых специалистов, занятых в реальном секторе экономики. Проект помогает раскрыть потенциал молодых специалистов, расширяет профессиональные контакты, позволяет обмениваться опытом с молодежными сообществами других регионов. Важно, что с инициативой создания проекта выступила сама трудовая молодежь".
Поприветствовал финалистов проекта "МолоТ", пожелал им дальнейшего развития и движения вперед заместитель председателя правительства Самарской области Вячеслав Романов.
"Кто-то говорит, а кто-то делает. Можно много говорить о том, как важен коллектив, важна здоровая атмосфера, командный дух, корпоративная культура, а можно все эти принципы внедрять в своей деятельности. По сути сегодня здесь собрались те люди, которые эти ценности пропагандируют у себя на предприятиях", — подчеркнул Вячеслав Романов.
В Самарской области проект объединил более 3 000 молодых специалистов из 30 предприятий. В сборную команду Самарской области на окружном финале вошли специалисты ПАО "ОДК-Кузнецов", филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс", ООО "Нова", ООО "Газпром трансгаз Самара", АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара, ООО "Оргэнергокапитал". Самарцы приняли участие в соревнованиях по всем 15 направлениям финала: от интеллектуальных турниров и творческих конкурсов до спортивных состязаний. Участники показали, что они умеют и работать, и отдыхать. Впечатления остались самые яркие.
Никита Орищенко, сотрудник ООО "Оргэнергокапитал", вместе с женой и шестилетней дочкой участвовал в семейной эстафете проекта "МолоТ": "Дисциплина, в которой мы участвовали всей семьей, позволила нам провести время вместе. Это хороший пример, как все семьи должны проводить свободное время".
Проект для работающей молодежи "МолоТ" проводится второй год и будет продолжаться, давая возможность молодежи из разных регионов знакомиться и расширять свои профессиональные контакты.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???