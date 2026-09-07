Развитие партнерства облправительства и Совета ректоров обсудили на совещании под председательством губернатора

В понедельник, 7 сентября, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили развитие партнерства Совета ректоров вузов и Правительства Самарской области.

Глава региона подчеркнул, что образование напрямую влияет на долгосрочные результаты работы и формирование кадрового потенциала для ключевых отраслей экономики. "Мы много говорим в последнее время о цифровизации как об ответе на те задачи, которые ставит перед нами жизнь", — отметил Вячеслав Федорищев.

Руководитель области сообщил, что с помощником по вопросам внедрения искусственного интеллекта в органы власти Кириллом Галановым уже начата работа по формированию изменений.

В ходе совещания Кирилл Галанов доложил о взаимодействии с министерством науки и высшего образования Самарской области, министерством внутренней политики, а также о проведенном анализе цифровой зрелости ведомств.

Вячеслав Федорищев пояснил: задача — не оптимизация численности, а организация процессов, которая приводит к повышению качества труда. "Работа становится более технологичной, более высокооплачиваемой во всех отраслях, где есть проникновение нейросетей и цифровой интеграции. Прошу в течение месяца каждому министерству предметно выстроить эту работу", — поручил губернатор председателю правительства Самарской области Виталию Шабалатову.

Глава региона также отметил, что у Самарской области есть большая научно-интеллектуальная база. Вместе с тем на федеральном уровне меняется подход к организации научно-технологического развития.

"Логика понятна: научные исследования не могут существовать отдельно от экономики, они должны доходить до конкретной технологии, продукта, внедрения. Бизнес призван выступать не наблюдателем, а полноценным заказчиком разработок", — сказал губернатор.

Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на необходимости формирования системы, в которой предприятия формулируют технологическую задачу, университеты и научные коллективы предлагают решения, а Правительство помогает собрать необходимые инструменты поддержки, и довести проекты до практического результата. "И здесь Совет ректоров Самарской области может играть гораздо большую роль — не только как площадка для обсуждения вопросов высшей школы, но и как один из ключевых институтов и интеграторов научно-технологического развития региона", — подчеркнул губернатор.

С докладом о системных предложениях по развитию взаимодействия правительства области с Советом ректоров выступил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков. Он сообщил, что в регионе работают 23 университета, где заняты почти 12 тысяч сотрудников, включая 4 тысячи преподавателей, среди которых 750 докторов наук, 3 тысячи кандидатов наук, 5 академиков и 4 члена-корреспондента Российской академии наук.

"Это ключевая концентрация интеллектуального потенциала нашего региона, основа технологического суверенитета страны", — акцентировал Марк Шлеенков.

В настоящее время в вузах региона обучаются 108 тысяч студентов. Самарские университеты участвуют в ведущих федеральных программах: "Приоритет-2030", "Передовые инженерные школы", научные центры мирового уровня, центры искусственного интеллекта и другие.

"Наука, высшая школа — это ядро бренда Самарской области, ключевой фактор привлечения ресурсов для устойчивого развития. Поэтому наша задача не просто сохранить, а усилить совместную работу", — отметил руководитель профильного министерства, озвучив инициативы.

Среди них — закрепление статуса Совета ректоров как ключевого экспертного института для региональных программ, включая научную экспертизу проектов, методическую поддержку органов власти и аналитические исследования. Марк Шлеенков предложил разработать областной закон "О Совете ректоров вузов Самарской области".

Еще одно совместное направление работы — кадровое обеспечение экономики. В ходе совещания врио министра представил проект создания цифровой платформы с ИИ-агентом для взаимодействия студентов и работодателей, очная защита которого запланирована на декабрь 2026 года.

Третья инициатива направлена на обеспечение безопасности в студенческой среде.

"За первое полугодие проведено 89 профилактических мероприятий, охвачено более 18 тысяч студентов, введен межвузовский регламент. Университеты еженедельно направляют сведения о различных инцидентах в координационный центр. Система уже доказала свою эффективность", — доложил Марк Шлеенков.

Глава региона поддержал предложения, отметив необходимость систематизации работы по обеспечению безопасности совместно с областным министерством образования.

В свою очередь, председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, возглавляющий Совет ректоров вузов, пояснил, что, несмотря на федеральную принадлежность университетов, основная задача — работать на благо региона. Принятие закона, по его словам, улучшит работу Совета ректоров вузов в части взаимодействия с различными структурами, включая предприятия.

"Вузы и научные организации должны сопровождать крупные проекты региона, как это делает Российская академия наук на федеральном уровне. Совет ректоров может стать региональным экспертным центром совместно с Самарским федеральным исследовательским центром РАН", — подчеркнул Геннадий Котельников.

Резюмируя, Вячеслав Федорищев отметил, что областной закон — важное решение, которое позволит выстроить совместную деятельность еще более эффективно и бесшовно.

На оперативном совещании глава региона также уделил внимание контрольным цифрам приема в вузы, включая целевое обучение.