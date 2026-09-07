Губернатор выбрал нового министра внутренней политики Самарской области

После сентябрьских выборов состав правительства Самарской области изменится. Губернатор Вячеслав Федорищев выбрал нового министра внутренней политики. Об этом он сообщил на оперативном совещании в понедельник, 7 сентября.

"Я попросил Сергея Володченкова возглавить министерство внутренней политики после выборов. Он успешен в своей работе, как глава Сызрани, и поделится опытом с коллегами", — сказал глава региона.

Сергей Володченков родом из Екатеринбурга, семьи военнослужащего. У него два высших образования: в 2008 году он окончил ГОУ ВПО Донской государственный технический университет, а в 2012 году — ФГАОУ ВПО "Южный Федеральный университет". 15 лет проработал на заводе "Тяжмаш" — занимал должность директора по персоналу. Также он был депутатом гордумы.

В сентябре 2024 года Сергея Володченкова избрали главой Сызрани. На посту министра он заменит Александра Кузнецова, которого в июне 2026 года перевели на работу в Волжский район — врио главы администрации. Правда, впоследствии он уволился.