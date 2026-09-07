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Губернатор выбрал нового министра внутренней политики Самарской области

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После сентябрьских выборов состав правительства Самарской области изменится. Губернатор Вячеслав Федорищев выбрал нового министра внутренней политики. Об этом он сообщил на оперативном совещании в понедельник, 7 сентября.

Фото: Александра Ламзина

"Я попросил Сергея Володченкова возглавить министерство внутренней политики после выборов. Он успешен в своей работе, как глава Сызрани, и поделится опытом с коллегами", — сказал глава региона.

Сергей Володченков родом из Екатеринбурга, семьи военнослужащего. У него два высших образования: в 2008 году он окончил ГОУ ВПО Донской государственный технический университет, а в 2012 году — ФГАОУ ВПО "Южный Федеральный университет". 15 лет проработал на заводе "Тяжмаш" — занимал должность директора по персоналу. Также он был депутатом гордумы. 

В сентябре 2024 года Сергея Володченкова избрали главой Сызрани. На посту министра он заменит Александра Кузнецова, которого в июне 2026 года перевели на работу в Волжский район — врио главы администрации. Правда, впоследствии он уволился.

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Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

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