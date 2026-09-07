Губернатор выбрал нового министра внутренней политики Самарской области

После сентябрьских выборов состав правительства Самарской области изменится. Губернатор Вячеслав Федорищев выбрал нового министра внутренней политики. Об этом он сообщил на оперативном совещании в понедельник, 7 сентября.
"Я попросил Сергея Володченкова возглавить министерство внутренней политики после выборов. Он успешен в своей работе, как глава Сызрани, и поделится опытом с коллегами", — сказал глава региона.
Сергей Володченков родом из Екатеринбурга, семьи военнослужащего. У него два высших образования: в 2008 году он окончил ГОУ ВПО Донской государственный технический университет, а в 2012 году — ФГАОУ ВПО "Южный Федеральный университет". 15 лет проработал на заводе "Тяжмаш" — занимал должность директора по персоналу. Также он был депутатом гордумы.
В сентябре 2024 года Сергея Володченкова избрали главой Сызрани. На посту министра он заменит Александра Кузнецова, которого в июне 2026 года перевели на работу в Волжский район — врио главы администрации. Правда, впоследствии он уволился.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???