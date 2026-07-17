Самарский Росреестр обозначил принципы повышения капитализации региона

На территории муниципального района Волжский Самарской области состоялось выездное заседание оперативного штаба по реализации государственной программы РФ "Национальная система пространственных данных" и по повышению капитализации территории под председательством заместителя председателя правительства Самарской области Ольги Собещанской, на котором обсудили промежуточные результаты по выполнению поручений президента Российской Федерации в сфере земли и недвижимости.
В ходе заседания представители ОМС городских округов Новокуйбышевска, Чапаевска, Отрадного и муниципальных районов Волжский, Камышлинский и Красноярский довели информацию о текущем состоянии муниципальных образований по ключевым поручениям руководства страны.
Исполняющая обязанности руководителя самарского Росреестра Татьяна Титова рассказала о мероприятиях, направленных на повышение капитализации Самарской области.
Одним из ключевых направлений деятельности Росреестра является системное совершенствование сферы государственной кадастровой оценки, с акцентом на максимально полный сбор данных о рынке недвижимости. Начиная с 2020 года, самарский Росреестр планомерно реализовывал федеральный проект "Полный и точный реестр", наполняя ЕГРН сведениями об отсутствующих характеристиках объектов недвижимости. Результатом работы явилось отсутствие объектов недвижимости без кадастровой стоимости. Кроме того, с начала 2026 года наблюдается положительная динамика изменения суммарной кадастровой стоимости отдельных территорий и Самарской области в целом.
Проведение кадастровой оценки невозможно, если не все объекты недвижимости стоят на кадастровом учете. Одним из наиболее эффективных и быстрых способов наполнения ЕГРН полными и точными сведениями являются комплексные кадастровые работы (ККР), которые также обсуждались на заседании штаба. Среди участников встречи присутствовали муниципальные образования, в которых в 2026 году запланированы ККР.
"От качественной работы муниципалитетов по различным государственным и региональным программам по исполнению поручений президента Российской Федерации зависит капитализация всего региона. В существующих условиях мобилизации резервов обсуждаемый вопрос приобретает практичную значимость. Комплексные кадастровые работы — один из инструментов повышения капитализации территории. Качество и оперативность работы муниципалитетов в проведении ККР — главная задача для исполнения поручений", — отметила Татьяна Титова.
Отдельной темой на заседании звучала работа Единой цифровой платформы "Национальная система пространственных данных" (НСПД). В 2026 году Самарской области предстоит в числе участников второго потока внедрить использование ФГИС ЕЦП НСПД при предоставлении государственных и муниципальных услуг в сфере земли и недвижимости.
Вся цифровая экосистема Росреестра направлена на обеспечение скорости оборота капитала. Благодаря проекту "Земля для стройки" выявляются и вовлекаются в оборот земельные участки и территории в целях жилищного строительства. На сегодняшний день сформирован земельный фонд в целях жилищного строительства по итогам 2025 года — 4156 га, из которых 150 га уже вовлечено в строительство для целей ИЖС на всех территориях муниципалитетов — участников заседания, а в городском округе Чапаевск вовлекли в оборот земельный участок под многоквартирную застройку. Ключевая задача Росреестра — продолжение формирования земельного фонда пригодных для строительства территорий.
"В Самарской области работа по выполнению поручений руководства страны проводится в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления, органами государственной власти, Управлением Федеральной налоговой службы, и напрямую влияет на экономическое развитие региона." — подытожила Татьяна Титова.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???