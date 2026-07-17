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Самарский Росреестр обозначил принципы повышения капитализации региона

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории муниципального района Волжский Самарской области состоялось выездное заседание оперативного штаба по реализации государственной программы РФ "Национальная система пространственных данных" и по повышению капитализации территории под председательством заместителя председателя правительства Самарской области Ольги Собещанской, на котором обсудили промежуточные результаты по выполнению поручений президента Российской Федерации в сфере земли и недвижимости.

Фото: Управление Росреестра по Самарской области

В ходе заседания представители ОМС городских округов Новокуйбышевска, Чапаевска, Отрадного и муниципальных районов Волжский, Камышлинский и Красноярский довели информацию о текущем состоянии муниципальных образований по ключевым поручениям руководства страны.

Исполняющая обязанности руководителя самарского Росреестра Татьяна Титова рассказала о мероприятиях, направленных на повышение капитализации Самарской области.

Одним из ключевых направлений деятельности Росреестра является системное совершенствование сферы государственной кадастровой оценки, с акцентом на максимально полный сбор данных о рынке недвижимости. Начиная с 2020 года, самарский Росреестр планомерно реализовывал федеральный проект "Полный и точный реестр", наполняя ЕГРН сведениями об отсутствующих характеристиках объектов недвижимости. Результатом работы явилось отсутствие объектов недвижимости без кадастровой стоимости. Кроме того, с начала 2026 года наблюдается положительная динамика изменения суммарной кадастровой стоимости отдельных территорий и Самарской области в целом.

Проведение кадастровой оценки невозможно, если не все объекты недвижимости стоят на кадастровом учете. Одним из наиболее эффективных и быстрых способов наполнения ЕГРН полными и точными сведениями являются комплексные кадастровые работы (ККР), которые также обсуждались на заседании штаба. Среди участников встречи присутствовали муниципальные образования, в которых в 2026 году запланированы ККР.

"От качественной работы муниципалитетов по различным государственным и региональным программам по исполнению поручений президента Российской Федерации зависит капитализация всего региона. В существующих условиях мобилизации резервов обсуждаемый вопрос приобретает практичную значимость. Комплексные кадастровые работы — один из инструментов повышения капитализации территории. Качество и оперативность работы муниципалитетов в проведении ККР — главная задача для исполнения поручений", — отметила Татьяна Титова.

Отдельной темой на заседании звучала работа Единой цифровой платформы "Национальная система пространственных данных" (НСПД). В 2026 году Самарской области предстоит в числе участников второго потока внедрить использование ФГИС ЕЦП НСПД при предоставлении государственных и муниципальных услуг в сфере земли и недвижимости.

Вся цифровая экосистема Росреестра направлена на обеспечение скорости оборота капитала. Благодаря проекту "Земля для стройки" выявляются и вовлекаются в оборот земельные участки и территории в целях жилищного строительства. На сегодняшний день сформирован земельный фонд в целях жилищного строительства по итогам 2025 года — 4156 га, из которых 150 га уже вовлечено в строительство для целей ИЖС на всех территориях муниципалитетов — участников заседания, а в городском округе Чапаевск вовлекли в оборот земельный участок под многоквартирную застройку. Ключевая задача Росреестра — продолжение формирования земельного фонда пригодных для строительства территорий.

"В Самарской области работа по выполнению поручений руководства страны проводится в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления, органами государственной власти, Управлением Федеральной налоговой службы, и напрямую влияет на экономическое развитие региона." — подытожила Татьяна Титова.

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