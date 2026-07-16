Стартовала программа выездных совещаний минфина: как это отразится на бюджете и жизни людей

Министерство финансов Самарской области меняет подход к работе с территориями. Заместитель председателя правительства региона Ольга Собещанская провела первое кустовое совещание в Волжском районе. Главная задача новой практики - оперативно решать проблемы муниципалитетов на местах, находить дополнительные источники дохода для местных бюджетов и контролировать, как тратятся областные деньги.

Отказ от кабинетного администрирования в пользу прямого погружения в экономику муниципалитетов позволит региональному правительству перейти от реактивного устранения последствий к проактивному поиску точек роста. В рамках визита состоялась рабочая встреча с временно исполняющим полномочия главы Волжского района Алексеем Целовальниковым. Были рассмотрены основные направления социально-экономического развития территории. По итогам аудита доходного потенциала региона профильное ведомство отметило высокий уровень финансовой дисциплины в муниципалитете.

"Район демонстрирует сбалансированную финансовую архитектуру. Мы видим грамотную оптимизацию расходных обязательств и уже внедренные решения по повышению эффективности бюджетных средств без ущерба для качества муниципальных услуг", - констатировала Ольга Собещанская.

Чтобы оценить вклад ключевых предприятий в экономику района, министр посетила производственные площадки крупнейших налогоплательщиков. Так, на объекте ООО "Газпром трансгаз Самара" проанализированы текущие фискальные обязательства предприятия и его вклад в инфраструктурную устойчивость субъекта. Особый акцент сделан на реальном секторе импортозамещения.

Еще одним значимым пунктом выезда стало ООО "Арсенал Атлета" в сельском поселении Лопатино. Эта компания с 2013 года служит ведущим российским производителем в сфере здорового питания и выступает одним из главных работодателей и налогоплательщиков поселения. Обсудили перспективы расширения производственных линий, их запуск позволит создать дополнительные рабочие места и обеспечит рост налога на доходы физических лиц, поступающего в местную казну.

Экономический суверенитет измеряется не только валовым продуктом, но и социальными показателями: в том же поселении Лопатино глава регионального минфина посетила местную общеобразовательную школу. Обозначили ряд проблем, требуемых совместных решений по проведению капитального ремонта и благоустройства территории школы.

Продолжением визита стало межведомственное заседание оперативного штаба по реализации государственной программы "Национальная система пространственных данных" (НСПД) и мероприятий, направленных на повышение капитализации территорий. В разговоре приняли участие представители Росреестра, министерства имущественных отношений Самарской области, УФНС по Самарской области, иных федеральных структур, главы муниципалитетов, а также депутат Самарской городской думы Максим Максимов. В центре обсуждения находились вопросы учета и уточнения характеристик объектов земельно-имущественного комплекса, а также выстраивание эффективного взаимодействия между федеральными органами (Росреестр, УФНС) органами и органами местного самоуправления для увеличения доходной базы местных бюджетов.

Ольга Собещанская напомнила, что в соответствии с указом президента РФ поставлена стратегическая задача - повысить к 2030 году капитализацию территорий страны до одного квадриллиона рублей. Для Самарской области ориентиры закреплены в Дорожной карте, подписанной 24 апреля 2026 года. В число ключевых мер, реализуемых в регионе для достижения этих показателей, входят формирование точного реестра недвижимости, кадастровая оценка, анализ платежей, вовлечение свободных активов в оборот и усиление контроля за соблюдением земельного законодательства.

Перевод государственных и муниципальных услуг на платформу НСПД - это прямой ответ на запрос населения о снижении административных барьеров. Цифровизация сократит сроки предоставления услуг, минимизирует человеческий фактор и снизит долю отказов по заявкам граждан и бизнеса.

"Прямое погружение в жизнь территорий позволяет нам выявить скрытые резервы, адресно поддержать перспективные проекты и укрепить финансовый фундамент каждого муниципального образования региона. Эта практика станет регулярной", - подчеркнула Ольга Собещанская