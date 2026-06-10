Андрей Растегаев: "450‑летие Самары объединит историю и современность"

Ветеран специальной военной операции, офицер МВД, выпускник региональной программы "Школа героев" и кавалер ордена Мужества Андрей Растегаев прокомментировал Указ президента РФ Владимира Владимировича Путина о праздновании 450-летия основания Самары в 2036 году.
"Самара носит звание "Город трудовой доблести". В годы Великой Отечественной войны здесь ковали оружие Победы, принимали заводы и правительство, — отметил Растегаев. — Сегодня, как и тогда, наш город помогает фронту: в том числе через разработку и производство беспилотных авиационных систем, которые спасают жизни наших бойцов на передовой".
Ветеран подчеркнул, что 450‑летний юбилей города станет рубежом, объединяющим историю и современность.
"Мы помним подвиг предков и чтим ратный труд нынешних бойцов, — добавил Андрей Растегаев. — Сделаем город лучше — это наша благодарность тем, кто отстоял страну тогда и кто защищает ее сейчас".
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???