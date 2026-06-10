Андрей Растегаев: "450‑летие Самары объединит историю и современность"

Ветеран специальной военной операции, офицер МВД, выпускник региональной программы "Школа героев" и кавалер ордена Мужества Андрей Растегаев прокомментировал Указ президента РФ Владимира Владимировича Путина о праздновании 450-летия основания Самары в 2036 году.

"Самара носит звание "Город трудовой доблести". В годы Великой Отечественной войны здесь ковали оружие Победы, принимали заводы и правительство, — отметил Растегаев. — Сегодня, как и тогда, наш город помогает фронту: в том числе через разработку и производство беспилотных авиационных систем, которые спасают жизни наших бойцов на передовой".

Ветеран подчеркнул, что 450‑летний юбилей города станет рубежом, объединяющим историю и современность.

"Мы помним подвиг предков и чтим ратный труд нынешних бойцов, — добавил Андрей Растегаев. — Сделаем город лучше — это наша благодарность тем, кто отстоял страну тогда и кто защищает ее сейчас".