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Участники СВО в Самарской области могут получить высшее образование со стопроцентной компенсацией стоимости

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской губернской думе состоялось рабочее совещание с участием представителей вузов, регионального министерства науки и высшего образования, самарского филиала фонда "Защитники Отечества" и Ассоциации ветеранов СВО. В регионе реализуется комплексная система мер поддержки, включающая предоставление участникам специальной военной операции, а также членам их семей возможности получения бесплатного высшего образования.

Ключевым элементом региональной инициативы является механизм стопроцентной компенсации стоимости обучения в государственных вузах для тех, кто поступает на платные места по договору. Данная мера была введена по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Эта инициатива дает возможность участникам СВО и членам их семей осваивать приоритетные специальности даже при отсутствии бюджетных мест.

"Уникальная мера поддержки, действующая в Самарской области, — это не просто финансовая помощь, а возможность получить необходимое образование. Мы создаем непрерывную экосистему: от обучения до трудоустройства", — отметила руководитель Самарского филиала фонда "Защитники Отечества" Наталья Полянскова.

Мера поддержки охватывает широкий спектр образовательных программ различных уровней, включая бакалавриат, специалитет, магистратуру и ординатуру. Приоритетными направлениями подготовки являются государственное и муниципальное управление, юриспруденция, экономика, строительство, машиностроение, а также программы, связанные с перспективной сферой беспилотных авиационных систем.

Обучение проходит на базе ведущих вузов региона: Самарский государственный экономический университет, Самарский государственный технический университет; Самарский университет им. Королева; Самарский филиал МГПУ; Самарский государственный аграрный университет.

Востребованность данной меры поддержки и важность интеграции военнослужащих в гражданскую жизнь подчеркнул Герой России, помощник губернатора Самарской области Денис Портнягин: "Участие в боевых действиях, военная служба — это одна специальность, но приносить пользу можно и в гражданских сферах. Ребята, возвращающиеся домой, должны поступать в вузы, выбирать свое направление и продолжать реализовывать себя на благо страны".

Воспользоваться мерой поддержки могут участники СВО, имеющие статус ветерана боевых действий или соответствующую справку об участии в СВО, а также вдовы и вдовцы погибших защитников. Для получения компенсации необходимо выполнить следующие действия. Поступить в один из государственных вузов Самарской области на коммерческой основе до 20 августа 2026 года.

Заключить договор и произвести оплату за обучение. До 1 ноября 2026 года подать пакет документов в региональное министерство науки и высшего образования и получить компенсацию.

Марк Шлеенков, врио министра науки и высшего образования Самарской области пояснил: "Участники СВО — наш стратегический кадровый резерв. Получив образование при поддержке государства, они могут стать квалифицированными специалистами, которые будут развивать экономику региона. Мы со своей стороны обеспечим всестороннюю поддержку на этом пути".

Помимо уникальной региональной программы полной компенсации, участники СВО имеют право на федеральные льготы. К ним относятся поступление в рамках отдельной квоты (10% от общего числа бюджетных мест), перевод с платного отделения на бесплатное при наличии вакансий, материальная помощь и первоочередное заселение в общежития.

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