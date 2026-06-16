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Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 16 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии в Самарской области. Прошло оно в закрытом режиме.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Ключевой темой повестки стало усиление мер по защите объектов критически важной инфраструктуры региона.

"Защита объектов критической инфраструктуры от актов незаконного вмешательства, а также воздушных атак является самым высоким приоритетом в работе всех органов власти и хозяйствующих субъектов Самарской области", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Руководитель области акцентировал внимание на необходимости принятия всех необходимых мер по защите объектов критически важной инфраструктуры, которые, в свою очередь, позволят не допустить жертв среди населения, а также обеспечить бесперебойную работу предприятий региона.

В ходе заседания глава региона обозначил ряд первостепенных задач. По итогам профильным министерствам и ведомствам даны соответствующие поручения.

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Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

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