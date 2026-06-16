Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии

Во вторник, 16 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии в Самарской области. Прошло оно в закрытом режиме.

Ключевой темой повестки стало усиление мер по защите объектов критически важной инфраструктуры региона.

"Защита объектов критической инфраструктуры от актов незаконного вмешательства, а также воздушных атак является самым высоким приоритетом в работе всех органов власти и хозяйствующих субъектов Самарской области", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Руководитель области акцентировал внимание на необходимости принятия всех необходимых мер по защите объектов критически важной инфраструктуры, которые, в свою очередь, позволят не допустить жертв среди населения, а также обеспечить бесперебойную работу предприятий региона.

В ходе заседания глава региона обозначил ряд первостепенных задач. По итогам профильным министерствам и ведомствам даны соответствующие поручения.