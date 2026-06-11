Назначен министр градостроительной политики Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев утвердил Екатерину Семенову на посту министра градостроительной политики. Об этом он объявил 11 июня на заседании градсовета.
Екатерина Семенова родом из Самарской области. Окончила Самарский государственный архитектурно-строительный университет. Работала в отделе архитектуры Безенчука и заведующей отделом архитектуры и градостроительства Безенчукского района.
Затем Екатерина Семенова провела некоторое время в Геленджике. Она работала в городской администрации вместе с Андреем Грачевым. Он был заместителем главы по вопросам инвестиционного развития, архитектуры, строительства, муниципального земельного контроля и земельных отношений, она - главным архитектором города-курорта.
Андрей Грачев приехал работать в Самарскую область в начале 2025 года и возглавил новое министерство градостроительной политики. Вслед за ним вернулась в регион и Екатерина Семенова. Она стала первым заместителем министра - главным архитектором Самарской области.
12 мая 2026 года стало известно об отставке Андрея Грачева с поста министра. Ему прочат пост вице-губернатора Челябинской области. Екатерина Семенова же ожидаемо стала врио министра. По итогу работы губернатор решил утвердить ее на посту главы ведомства и представил на заседании градостроительного совета.
"Екатерину Андреевну вы хорошо знаете, это жительница Самарской области, получившая большой опыт работы в разных регионах. Она уже год работает с нами как главный архитектор Самарской области", – цитирует Вячеслава Федорищева "Самара 450".
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???