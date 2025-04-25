Новым главным архитектором Самарской области стала женщина

Министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев больше не является главным архитектором региона. Эту должность заняла его первый заместитель Екатерина Семенова. Информация об этом опубликована на сайте министерства.

Судя по данным из открытых источников, Екатерина Семенова родом из Самарской области. Окончила Самарский государственный архитектурно-строительный университет. Работала в отделе архитектуры Безенчука и заведующей отделом архитектуры и градостроительства Безенчукского района.

Последние годы Екатерина Семенова провела в Геленджике. Она работала в городской администрации, как и Андрей Грачев. Он был заместителем главы по вопросам инвестиционного развития, архитектуры, строительства, муниципального земельного контроля и земельных отношений, она — главным архитектором города-курорта. Теперь специалист вернулась в родной регион и, очевидно, будет принимать активное участие в градостроительной реформе, целью которой в том числе является изменение правил застройки.

Андрей Грачев был главным архитектором Самарской области всего несколько месяцев. До этого должность долгое время была вакантна: фактически с момента увольнения Анатолия Баранникова в 2021 году. После семи лет работы на этом посту архитектор попал в эпицентр скандала. Александр Хинштейн, который тогда был депутатом Госдумы от Самарской области, заявил об аффилированности Баранникова крупному застройщику. Это в итоге и привело к его увольнению.