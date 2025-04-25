16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Новым главным архитектором Самарской области стала женщина На строительство станции метро "Театральная" направят 8,36 млрд рублей В Самаре прошло заседание координационного совета по вопросам повышения финансовой грамотности Власти региона обсудили поддержку сельхозпроизводителей, жилье для инвалидов и ускоренную замену лифтов Региональный минсельхоз открывает рубрику о подвиге сельчан: "Куйбышевские аграрии — фронту"

Облправительство Власть и политика

Новым главным архитектором Самарской области стала женщина

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 167
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев больше не является главным архитектором региона. Эту должность заняла его первый заместитель Екатерина Семенова. Информация об этом опубликована на сайте министерства.

Фото: телеграм-канал министерства градостроительной политики Самарской области

Судя по данным из открытых источников, Екатерина Семенова родом из Самарской области. Окончила Самарский государственный архитектурно-строительный университет. Работала в отделе архитектуры Безенчука и заведующей отделом архитектуры и градостроительства Безенчукского района.

Последние годы Екатерина Семенова провела в Геленджике. Она работала в городской администрации, как и Андрей Грачев. Он был заместителем главы по вопросам инвестиционного развития, архитектуры, строительства, муниципального земельного контроля и земельных отношений, она — главным архитектором города-курорта. Теперь специалист вернулась в родной регион и, очевидно, будет принимать активное участие в градостроительной реформе, целью которой в том числе является изменение правил застройки. 

Андрей Грачев был главным архитектором Самарской области всего несколько месяцев. До этого должность долгое время была вакантна: фактически с момента увольнения Анатолия Баранникова в 2021 году. После семи лет работы на этом посту архитектор попал в эпицентр скандала. Александр Хинштейн, который тогда был депутатом Госдумы от Самарской области, заявил об аффилированности Баранникова крупному застройщику. Это в итоге и привело к его увольнению.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:08 Правительство Самарской области готовит новую заявку на финансирование строительства и реконструкции социальных объектов

Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:05 Дмитрий Азаров назначил Ирину Калягину на должность министра культуры Самарской области

На послерыбьи и рак рыба...

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4