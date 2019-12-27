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Облправительство Власть и политика

Александр Хинштейн попросил уволить главного архитектора области

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Госдумы Александр Хинштейн попросил губернатора Самарской области Дмитрия Азарова отправить в отставку главного архитектора региона Анатолия Баранникова. Соответствующее письмо он опубликовал в Твиттере 27 декабря — в день, когда правительство региона планирует рассмотреть вопрос присвоения Самаре статуса исторического поселения.

Анатолий Баранников Анатолий Баранников
Фото: Андрей Савельев

Александр Хинштейн ссылается, в свою очередь, на обращение председателя совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Нины Казачковой, указавшей на конфликт интересов в деятельности Баранникова, а также на то, что именно по его инициативе 793 градообразующих объекта были исключены из проекта исторического поселения.

Казачкова заявила, что главный архитектор области осуществляет неслужебную деятельность по разработке архитектурных проектов и их последующему сопровождению в интересах частных застройщиков.

"В целях сокрытия конфликта интересов указанная деятельность осуществляется Баранниковым А.И. через ООО "Арт-Проект", учрежденное его сестрой Рычковой Т.И. В числе основных подрядчиков ООО находится "Трансгруз" и аффилированные с ним юрлица", — пишет Хинштейн со ссылкой на обращение.

"Трансгруз" при этом называют инвестором-застройщиком проектов, нанесших непоправимый ущерб исторической застройке и архитектурному облику города, сопряженное с уничтожением объектов культурного наследия, и заинтересованным лицом в сокращении границ исторического поселения и зон охраны.

Депутат при этом подтверждает слова Казачковой, заявляя, что Баранников лично сообщил ему, что действительно выступает архитектором по заказам "Трансгруза".

"При таких обстоятельствах нахождение Баранникова А.И. в должности первого заместителя министра строительства — главного архитектора Самарской области создает условия для дальнейшего нанесения ущерба исторической целостности г. ор. Самара и образует прямой конфликт интересов. Прошу рассмотреть вопрос об освобождении от занимаемой должности", — пишет Хинштейн.

Он также сообщил, что направил обращение "о проверке коррупционных действий"  Баранникова в прокуратуру.

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