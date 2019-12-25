Создание исторического поселения в Самаре оказалось под угрозой

В Самаре из проекта исторического поселения исключили сотни градоформирующих объектов. Об этом стало известно из письма регионального отделения "Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры" депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну. Его парламентарий опубликовал в Twitter.

В письме говорится, что проект создания в Самаре исторического поселения был рассмотрен 22 октября на Градостроительном совете при губернаторе Дмитрии Азарове. Концепцию утвердили. И.о. руководителя УГООКН Владимир Филипенко получил распоряжение главы региона в срок до 20 декабря текущего года закончить все процедуры и передать материалы в правительство Самарской области. 27 ноября в проект внесли финальные правки и он вышел на финишную прямую.

"Но сейчас мы узнаем, что 793 ценных градоформирующих объекта, не являющихся ОКН, но "формирующие историческую застройку и объединенные в том числе масштабом, объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и декоративными элементами" согласно п. 2 ст. 59 ФЗ "Об объектах культурного наследия народов РФ" не входят в проект исторического поселения. По нашему мнению происходит лоббирование чьих-то интересов", — уточняется в письме реготделения ВООПИиК.

Напомним, границы исторического поселения, согласно проекту, должны пройти по улицам Маяковской, Самарской, Чкалова, Коммунистической, Ульяновской, Никитинской, Красноармейской, Спортивной и так далее. По просьбам местных жителей Волжский проспект включен в границы поселения полностью.