В Самаре установили зону охраны ОКН в историческом поселении

Правительство Самарской области установило зона охраны объектов культурного наследия в границах исторического поселения Самары. Об этом сообщает Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия в Самарской области.
28 февраля постановлением правительства установлена объединенная зона охраны объектов культурного наследия, расположенных в границах исторического поселения регионального значения города Самара.
Утвердили не только границы объединенной зоны охраны, но и требования к градостроительным регламентам в этих границах.
Эта зона охраны должна систематизировать градостроительную деятельность в исторической части Самары, упорядочить и сделать единообразными регламенты, сохраняющие памятники архитектуры, а также обеспечить более прозрачные и понятные ограничения для собственников участков.
Напомним, в декабре 2024 г. Объединенная зона охраны объектов культурного наследия в границах исторического поселения Самары получила согласование Министерства культуры РФ.
Ранее, в 2019 г., Самару наделили статусом исторического поселения. Его границы установили в черте улиц Засекина, Набережной Самары, Арцыбушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова, Самарской и набережной реки Волги. Вслед за этим полагалось разработать несколько документов, которые регулировали бы градостроительную деятельность — объединенную зону охраны объектов культурного наследия, градостроительные регламенты и список ценных градоформирующих объектов. Но процесс разработки необходимой документации затянулся на несколько лет.
В феврале 2025 г. губернатор Вячеслав Федорищев подписал распоряжение о создании проектного офиса исторического поселения. Проектный офис будет участвовать в подготовке нормативных документов, инвентаризации ценных градоформирующих объектов, сохранении ОКН, создании на территории Самарской области центра инженерной реставрации. Также он сможет вносить на рассмотрение органов исполнительной власти предложения по совершенствованию нормативной правовой базы.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????