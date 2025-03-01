В Самаре установили зону охраны ОКН в историческом поселении

Правительство Самарской области установило зона охраны объектов культурного наследия в границах исторического поселения Самары. Об этом сообщает Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия в Самарской области.

28 февраля постановлением правительства установлена объединенная зона охраны объектов культурного наследия, расположенных в границах исторического поселения регионального значения города Самара.

Утвердили не только границы объединенной зоны охраны, но и требования к градостроительным регламентам в этих границах.

Эта зона охраны должна систематизировать градостроительную деятельность в исторической части Самары, упорядочить и сделать единообразными регламенты, сохраняющие памятники архитектуры, а также обеспечить более прозрачные и понятные ограничения для собственников участков.

Напомним, в декабре 2024 г. Объединенная зона охраны объектов культурного наследия в границах исторического поселения Самары получила согласование Министерства культуры РФ.

Ранее, в 2019 г., Самару наделили статусом исторического поселения. Его границы установили в черте улиц Засекина, Набережной Самары, Арцыбушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова, Самарской и набережной реки Волги. Вслед за этим полагалось разработать несколько документов, которые регулировали бы градостроительную деятельность — объединенную зону охраны объектов культурного наследия, градостроительные регламенты и список ценных градоформирующих объектов. Но процесс разработки необходимой документации затянулся на несколько лет.

В феврале 2025 г. губернатор Вячеслав Федорищев подписал распоряжение о создании проектного офиса исторического поселения. Проектный офис будет участвовать в подготовке нормативных документов, инвентаризации ценных градоформирующих объектов, сохранении ОКН, создании на территории Самарской области центра инженерной реставрации. Также он сможет вносить на рассмотрение органов исполнительной власти предложения по совершенствованию нормативной правовой базы.