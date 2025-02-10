В Самаре создадут проектный офис исторического поселения

Губернатор Вячеслав Федорищев подписал распоряжение о создании проектного офиса, работа которого будет содействовать развитию территории и сохранению объектов культурного наследия (ОКН) исторического поселения регионального значения города Самары.

В состав проектного офиса войдут: руководитель (им станет губернатор), два заместителя (первый вице-губернатор Михаил Смирнов и помощник губернатора Анастасия Сорокина), секретарь ( руководитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия региона Иван Стафеев), а также члены - представители министерств, архитекторы, общественные деятельности, профиль которых связан с сохранением культурного и архитектурного наследия. В их числе самарский историк архитектуры Армен Арутюнов, ректор СамГТУ Дмитрий Быков, руководитель минстроя Александр Фомин, первый замминистра строительства, главный архитектор Самарской области Андрей Грачев, председатель самарского областного отделения ВООПИК Нина Казачкова, министр культуры Ирина Калягина, глава Самары Иван Носков, член региональной общественной палаты Анастасия Кнор, гендиректор АО "Корпорация развития Самарской области" Иван Манаев, преподаватель НИУ ВШЭ Виталий Стадников и т.д.

В числе основных задач проектного офиса обозначены: участие в подготовке нормативных правовых документов; инвентаризация ценных градоформирующих объектов; сохранение ОКН; создание на территории Самарской области центра инженерной реставрации и т.п.

Предполагается, что проектный офис наделят правом вносить на рассмотрение органов исполнительной власти предложения по совершенствованию нормативной правовой базы.

Встречи участников офиса будут проходить в форме заседаний, а решения, которые будут носить рекомендательный характер, планируют принимать открытым голосованием.

Напомним, в декабре 2019 г. Самару наделили статусом исторического поселения. Его границы установили в черте улиц Засекина, Набережной Самары, Арцыбушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова, Самарской и набережной реки Волги. Вслед за этим полагалось разработать несколько документов, которые регулировали бы градостроительную деятельность - объединенную зону охраны объектов культурного наследия, градостроительные регламенты и список ценных градоформирующих объектов. Но процесс разработки необходимой документации затянулся на несколько лет.

В конце декабря прошлого года стало известно, что объединенная зона охраны получила согласование Министерства культуры РФ.

В объединенную зону охраны ОКН входит территория от ул. Григория Засекина вдоль берега Волги до второй очереди набережной, ул. Галактионовской, Вилоновской и Красноармейской до железнодорожного вокзала, ул. Льва Толстого, Братьев Коростелевых, Ленинградской, Самарской, Пионерской, Комсомольской, Фрунзе и Хлебной площади.