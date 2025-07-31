Правительство Самарской области: "Министр энергетики Виталий Брижань продолжает исполнять свои обязанности"

В связи с появившимися в отдельных источниках недостоверными сведениями об отставке министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталия Брижаня пресс-служба регионального правительства дало опровержение.
"Министр Виталий Брижань продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме. Информация о возможной отставке не соответствует действительности. Министерство продолжает работу в штатном порядке. Просим воздержаться от распространения непроверенной информации", - говорится в сообщении.
Напомним, Брижань возглавляет министерство энергетики Самарской области с 7 февраля текущего года.
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