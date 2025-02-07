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Министерство энергетики Самарской области возглавил Виталий Брижань

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 7 февраля министерство энергетики и ЖКХ Самарской области возглавил Виталий Брижань. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Фото: https://t.me/minenergo63region

Прежний министр - Михаил Белоусов - покинул пост 28 января. Он перешел на должность заместителя председателя регионального правительства.

Виталий Брижань родился в 1974 году. Окончил юридический и экономический факультеты Кубанского государственного университета. С 2000 по 2010 гг. занимал различные должности в энергетических компаниях Кубани. В 2011 г. занял должность руководителя департамента по вопросам топливно-энергетического комплекса Краснодарского края. В июне 2012 г. возглавил министерство промышленности и энергетики Краснодарского края.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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