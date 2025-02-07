Министерство энергетики Самарской области возглавил Виталий Брижань

С 7 февраля министерство энергетики и ЖКХ Самарской области возглавил Виталий Брижань. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Прежний министр - Михаил Белоусов - покинул пост 28 января. Он перешел на должность заместителя председателя регионального правительства.
Виталий Брижань родился в 1974 году. Окончил юридический и экономический факультеты Кубанского государственного университета. С 2000 по 2010 гг. занимал различные должности в энергетических компаниях Кубани. В 2011 г. занял должность руководителя департамента по вопросам топливно-энергетического комплекса Краснодарского края. В июне 2012 г. возглавил министерство промышленности и энергетики Краснодарского края.
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