Михаил Белоусов покидает пост министра энергетики Самарской области

С 28 января Михаил Белоусов покинет пост министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и перейдет на должность заместителя председателя регионального правительства. Эту информацию подтвердили в пресс-службе кабмина.
Врио министра энергетики и ЖКХ будет назначен Эдуард Гафиятуллин. Ранее он работал заместителем министра строительства региона, руководил департаментом национальных проектов и государственных программ министерства энергетики и ЖКХ.
Напомним, о готовящемся назначении Михаила Белоусова зампредом правительства 26 декабря сообщал губернатор Вячеслав Федорищев. Однако тогда не уточнялось, что он не будет совмещать эту должность с министерским портфелем.
Михаил Белоусов возглавлял минэнергетики и ЖКХ с августа 2024 года. До того он занимал пост заместителя генерального директора ООО "Газпром газораспределение Самара".
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