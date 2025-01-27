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Михаил Белоусов покидает пост министра энергетики Самарской области

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 28 января Михаил Белоусов покинет пост министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и перейдет на должность заместителя председателя регионального правительства. Эту информацию подтвердили в пресс-службе кабмина.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Врио министра энергетики и ЖКХ будет назначен Эдуард Гафиятуллин. Ранее он работал заместителем министра строительства региона, руководил департаментом национальных проектов и государственных программ министерства энергетики и ЖКХ.

Напомним, о готовящемся назначении Михаила Белоусова зампредом правительства 26 декабря сообщал губернатор Вячеслав Федорищев. Однако тогда не уточнялось, что он не будет совмещать эту должность с министерским портфелем.

Михаил Белоусов возглавлял минэнергетики и ЖКХ с августа 2024 года. До того он занимал пост заместителя генерального директора ООО "Газпром газораспределение Самара".

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