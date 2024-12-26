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Облправительство Власть и политика

Михаил Белоусов будет назначен зампредом областного правительства

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Врио министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Михаил Белоусов будет назначен заместителем председателя правительства. С назначением его поздравил губернатор Вячеслав Федорищев во время оперативного совещания облправительства в четверг, 26 декабря.

"Михаил Владимирович, поздравляю вас с назначением заместителем председателя правительства. Зона ответственности у вас очень большая. Бесперебойная работа жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса будет одним из приоритетов этой работы. Прошу вас, тот подход, который вы показали на работе министром ЖКХ, в жизни проводить как можно больше и чаще", - обратился глава региона к Михаилу Белоусову.

Напомним, Белоусов возглавлял минэнергетики и ЖКХ с августа 2024 года. До этого он занимал пост заместителя генерального директора ООО "Газпром газораспределение Самара".

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