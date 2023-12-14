Главой Красноярского района избран экс-глава Кошкинского района Юрий Горяинов

В среду, 13 декабря, на внеочередном заседании Собрания представителей Красноярского района депутаты избрали главой района Юрия Горяинова.

В течение месяца, с 31 октября по 1 декабря, конкурсная комиссия принимала документы и рассматривала кандидатуры на пост главы района. Предпочтение было отдано Юрию Горяинову, который на момент подачи документов являлся главой Кошкинского района и добился на этом посту значительных успехов в социально-экономическом развитии территории.

"Большое значение имеет тот факт, что Юрий Алексеевич с семьей проживает в пгт Волжский и хорошо погружен в жизнь Красноярского района, — отмечается в сообщении пресс-службы муниципального района. — В обращении к депутатам Юрий Горяинов изложил свое видение развития района, а также очертил ряд задач, которые необходимо решить для реализации стратегии социально-экономического развития района до 2030 года".

В соответствии с уставом района новый глава сможет приступить к своим обязанностям после принятия присяги.

Напомним, в июне 2021 года главой Красноярского района был переизбран Михаил Белоусов. На этом посту он находился с июня 2016 года, предварительно досрочно прекратив полномочия депутата губернской думы. Пост районного главы Белоусов покинул в начале октября 2023 года, сообщив о новом месте работы. Позже стало известно, что он вошел в руководство ООО "Газпром газораспределение Самара" и стал заместителем генерального директора компании Михаила Смирнова, который является депутатом губернской думы именно от Красноярского округа № 14.