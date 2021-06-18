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Единогласным решением депутатов районного Собрания представителей главой Красноярского района был переизбран Михаил Белоусов. Такое решение приняли местные депутаты в пятницу, 18 июня, на внеочередном заседании, которое было посвящено избранию главы района на срок пять лет.