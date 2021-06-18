Единогласным решением депутатов районного Собрания представителей главой Красноярского района был переизбран Михаил Белоусов. Такое решение приняли местные депутаты в пятницу, 18 июня, на внеочередном заседании, которое было посвящено избранию главы района на срок пять лет.
Решением комиссии к конкурсу на должность главы были допущены два кандидата - действующий глава сельского поселения Новый Буян Елена Тихонова и нынешний глава района Михаил Белоусов.
Кандидаты представили свои программы развития района. Все депутаты единогласно поддержали кандидатуру Михаила Белоусова.
Как отмечают эксперты, Михаил Белоусов смог сформировать в Красноярском районе эффективную команду, налажено взаимопонимание с депутатским корпусом.
Также Собранием представителей был избран первый заместитель главы района. Им вновь стал Дмитрий Домнин.
Последние комментарии
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!
почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!