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Муниципалитеты Власть и политика

Главой Красноярского района был переизбран Михаил Белоусов

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Единогласным решением депутатов районного Собрания представителей главой Красноярского района был переизбран Михаил Белоусов. Такое решение приняли местные депутаты в пятницу, 18 июня, на внеочередном заседании, которое было посвящено избранию главы района на срок пять лет.

Решением комиссии к конкурсу на должность главы были допущены два кандидата - действующий глава сельского поселения Новый Буян Елена Тихонова и нынешний глава района Михаил Белоусов.

Кандидаты представили свои программы развития района. Все депутаты единогласно поддержали кандидатуру Михаила Белоусова.

Как отмечают эксперты, Михаил Белоусов смог сформировать в Красноярском районе эффективную команду, налажено  взаимопонимание с депутатским корпусом.

Также Собранием представителей был избран первый заместитель главы района. Им вновь стал Дмитрий Домнин.

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