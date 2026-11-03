Иван Носков: "Бюджет Самары на 2027 год будет сбалансированным и социальным"

Администрация Самары завершает формирование главного финансового документа города на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Сейчас проект проходит финальные обсуждения с профильными заместителями главы города. В ноябре документ планируется вынести на рассмотрение в Самарскую городскую думу. Как и в прошлые годы, не исключено, что депутаты внесут в него свои правки.

"Бюджет формируем сбалансированным, доходы и расходы запланированы в объеме более 33 млрд рублей. Это примерно на уровне текущего бюджета Самары. Пока мы планируем его без обязательных поступлений из вышестоящего бюджета, так как он еще на рассмотрении в Губернской думе региона. Специалисты департамента финансов провели масштабную работу. Бюджет областного центра планируем бездефицитным с сохранением социальной направленности. Все социально значимые статьи расходов защищены, включая поддержку участников СВО. Кроме того, с 1 января 2027 года мы должны будем принять на себя ряд соцобязательств, которые ранее финансировались из вышестоящего бюджета. Например, обязательства по обеспечению бесплатными завтраками детей из многодетных семей и семей участников СВО — в проекте бюджета мы уже предусмотрели на это средства", — сообщил глава Самары Иван Носков в своем официальном канале МАХ.

Детальный анализ расходов всех структурных подразделений администрации позволил оптимизировать траты, а где-то — полностью отказаться от них. В частности, экономия достигнута за счет исключения услуг, которые дублировались с областными, а также статей, которые много лет не были востребованы. Работа по повышению эффективности трат продолжается, в том числе в муниципальных учреждениях.

Глава города отметил, что уходящий год был финансово непростым для Самары, однако муниципалитет справился со всеми вызовами. Этому способствовало активное участие в национальных проектах и повышение налоговой дисциплины.