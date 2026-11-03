Самарский Росреестр — о важности наличия границ у земельных участков

Самарский Росреестр обращает внимание владельцев земельных участков на важность наличия у них границ и межевания. С 1 марта 2025 г. регистрационные действия в отношении участков не могут быть выполнены, если в ЕГРН отсутствует информация о местоположении их границ. Также правообладатели не могут поставить объект капитального строительства на кадастровый учет, осуществить регистрацию прав и провести сделку с объектом, если он расположен на участке без границ.

Собственникам необходимо сопоставлять фактические и реестровые границы. Полное совпадение этих параметров убережет от споров с соседями, обеспечит законность строительства, верный расчет налоговых платежей и безопасность при отчуждении недвижимости.

Уточнить актуальные сведения о земельном участке можно в электронном виде посредством сервиса "Публичная кадастровая карта" (ПКК) на Единой цифровой платформе "Национальная система пространственных данных". Правообладатели могут также запросить выписку из ЕГРН об основных характеристиках объекта. Документ оформляется через портал "Госуслуги", официальный сайт Росреестра, сервис ППК "Роскадастр", МФЦ.

Отсутствие зафиксированных границ можно выявить по специальным отметкам. Если на публичной карте указано, что объект не имеет координат границ или его площадь является декларированной, а в выписке из реестра сведения о координатах отсутствуют, межевание территории ранее не проводилось.

При обнаружении неточностей, полном отсутствии данных, собственнику следует воспользоваться межеванием. Работы по определению точных координат и площади выполняют кадастровые инженеры. Найти аттестованного специалиста можно посредством сайта Роскадастра по ссылке.