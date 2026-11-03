"Не вопреки жизни, а благодаря силе жить": конкурс "Безграничные возможности" для людей с инвалидностью и тех, кто создает инклюзивную среду

До 30 ноября 2026 года идет прием заявок на первый всероссийский конкурс-премию "Безграничные возможности", направленный на признание личных достижений людей с инвалидностью, а также выявление и поддержку лучших практик создания доступной и инклюзивной среды. Организатором выступает Совет при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере при координации министерства труда и социальной защиты РФ.

Конкурс проводится по двум трекам. Трек "Люди без границ" предназначен для людей с инвалидностью старше 18 лет, готовых поделиться личными историями достижений в самых разных сферах — от семьи и карьеры до учебы и путешествий. Трек "Норма жизни" открыт для команд, организаций, образовательных учреждений, общественных объединений и региональных команд, реализующих проекты и практики, которые расширяют возможности людей с инвалидностью. Всего предусмотрено 12 номинаций.

Участие является добровольным и бесплатным. Заявки могут содержать текстовое описание истории или проекта, а также фото- и видеоматериалы. Конкурс проходит в два этапа: региональный отбор (до декабря 2026 года) и федеральная экспертная оценка (январь — апрель 2027 года). Финал и церемония награждения победителей состоятся в апреле 2027 года.

"Конкурс "Безграничные возможности" — это не просто премия. Это возможность для каждого человека с инвалидностью рассказать свою историю, показать, что сила духа и настойчивость важнее любых обстоятельств. А для организаций и команд — это шанс представить проекты, которые делают наш мир доступнее и добрее. Я призываю всех, кто знает такие примеры — среди себя, своих близких, коллег или друзей, — не оставаться в стороне. Расскажите о своих достижениях или поддержите тех, кто своими делами доказывает: возможности действительно безграничны, когда есть сила жить", — подчеркнула министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая.

Подробнее узнать о конкурсе и подать заявку можно на сайте безграничные-возможности.рф/.