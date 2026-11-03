"Не вопреки жизни, а благодаря силе жить": конкурс "Безграничные возможности" для людей с инвалидностью и тех, кто создает инклюзивную среду

До 30 ноября 2026 года идет прием заявок на первый всероссийский конкурс-премию "Безграничные возможности", направленный на признание личных достижений людей с инвалидностью, а также выявление и поддержку лучших практик создания доступной и инклюзивной среды. Организатором выступает Совет при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере при координации министерства труда и социальной защиты РФ.
Конкурс проводится по двум трекам. Трек "Люди без границ" предназначен для людей с инвалидностью старше 18 лет, готовых поделиться личными историями достижений в самых разных сферах — от семьи и карьеры до учебы и путешествий. Трек "Норма жизни" открыт для команд, организаций, образовательных учреждений, общественных объединений и региональных команд, реализующих проекты и практики, которые расширяют возможности людей с инвалидностью. Всего предусмотрено 12 номинаций.
Участие является добровольным и бесплатным. Заявки могут содержать текстовое описание истории или проекта, а также фото- и видеоматериалы. Конкурс проходит в два этапа: региональный отбор (до декабря 2026 года) и федеральная экспертная оценка (январь — апрель 2027 года). Финал и церемония награждения победителей состоятся в апреле 2027 года.
"Конкурс "Безграничные возможности" — это не просто премия. Это возможность для каждого человека с инвалидностью рассказать свою историю, показать, что сила духа и настойчивость важнее любых обстоятельств. А для организаций и команд — это шанс представить проекты, которые делают наш мир доступнее и добрее. Я призываю всех, кто знает такие примеры — среди себя, своих близких, коллег или друзей, — не оставаться в стороне. Расскажите о своих достижениях или поддержите тех, кто своими делами доказывает: возможности действительно безграничны, когда есть сила жить", — подчеркнула министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая.
Подробнее узнать о конкурсе и подать заявку можно на сайте безграничные-возможности.рф/.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...