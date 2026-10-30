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Экономика и бизнес

Жители Самарской области накопили на счетах 1,2 трлн рублей

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В августе - сентябре экономическая активность в целом по стране осталась на уровне июня - июля. Поведение потребителей стало более осторожным и умеренным: они покупали меньше дорогостоящих товаров длительного пользования. Такие данные приводит Банк России в октябрьском выпуске доклада "Региональная экономика: комментарии ГУ".

В Самарской области, по данным Росстата, деловая активность в августе выросла: в годовом выражении объем строительных работ увеличился на 9,5%, а выпуск промышленной продукции — на 3,1%. Больше стали производить электрооборудования, готовых металлических изделий, а также продукции авиационно-космической отрасли. По сравнению с августом прошлого года в регионе нарастили выпуск автомобилей, пищевых продуктов и напитков.

При этом потребительская активность в Самарской области была более сдержанной. Этому способствовали замедление роста реальной начисленной заработной платы в регионе и снижение интереса граждан к получению кредитов. В августе прирост обязательств заемщиков составил 5,2% в годовом выражении после 5,6% в июле. Сберегательная активность жителей региона оставалась высокой. По данным на 1 сентября 2026 года, граждане хранили на рублевых вкладах и текущих счетах (без учета счетов эскроу) 1,2 трлн рублей. Это на 12% больше, чем годом ранее.

В августе - сентябре жители региона осторожнее подходили к покупке товаров длительного пользования. Прирост оборота розничной торговли по сравнению с прошлым годом в августе замедлился до 6,5% после 9,7% в июле.

При этом вырос оборот в сегменте общественного питания: в августе +7,3% после +3,2% в июле в годовом выражении. Спрос на услуги общепита в регионе поддерживал туризм. Инфраструктура для туристов продолжает развиваться. В Самарской области инвесторы реализуют проекты по созданию новых и расширению действующих объектов для размещения и досуга гостей. Например, в сентябре открылся новый акватермальный комплекс в Тольятти.

"Сегодня высокие ставки в экономике позволяют потребителям выгодно сберегать деньги и сдерживают избыточный спрос на товары и услуги. Это помогает подстраивать текущий спрос к имеющимся производственным возможностям, дает время на восстановление мощностей и их наращивание. Когда спрос и предложение сбалансированы, цены растут медленнее", — отмечает заместитель управляющего Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Василий Гордеев. 

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