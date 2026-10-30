Жители Самарской области накопили на счетах 1,2 трлн рублей

В августе - сентябре экономическая активность в целом по стране осталась на уровне июня - июля. Поведение потребителей стало более осторожным и умеренным: они покупали меньше дорогостоящих товаров длительного пользования. Такие данные приводит Банк России в октябрьском выпуске доклада "Региональная экономика: комментарии ГУ".
В Самарской области, по данным Росстата, деловая активность в августе выросла: в годовом выражении объем строительных работ увеличился на 9,5%, а выпуск промышленной продукции — на 3,1%. Больше стали производить электрооборудования, готовых металлических изделий, а также продукции авиационно-космической отрасли. По сравнению с августом прошлого года в регионе нарастили выпуск автомобилей, пищевых продуктов и напитков.
При этом потребительская активность в Самарской области была более сдержанной. Этому способствовали замедление роста реальной начисленной заработной платы в регионе и снижение интереса граждан к получению кредитов. В августе прирост обязательств заемщиков составил 5,2% в годовом выражении после 5,6% в июле. Сберегательная активность жителей региона оставалась высокой. По данным на 1 сентября 2026 года, граждане хранили на рублевых вкладах и текущих счетах (без учета счетов эскроу) 1,2 трлн рублей. Это на 12% больше, чем годом ранее.
В августе - сентябре жители региона осторожнее подходили к покупке товаров длительного пользования. Прирост оборота розничной торговли по сравнению с прошлым годом в августе замедлился до 6,5% после 9,7% в июле.
При этом вырос оборот в сегменте общественного питания: в августе +7,3% после +3,2% в июле в годовом выражении. Спрос на услуги общепита в регионе поддерживал туризм. Инфраструктура для туристов продолжает развиваться. В Самарской области инвесторы реализуют проекты по созданию новых и расширению действующих объектов для размещения и досуга гостей. Например, в сентябре открылся новый акватермальный комплекс в Тольятти.
"Сегодня высокие ставки в экономике позволяют потребителям выгодно сберегать деньги и сдерживают избыточный спрос на товары и услуги. Это помогает подстраивать текущий спрос к имеющимся производственным возможностям, дает время на восстановление мощностей и их наращивание. Когда спрос и предложение сбалансированы, цены растут медленнее", — отмечает заместитель управляющего Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Василий Гордеев.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.