Четыре самарские компании вошли в топ-100 всероссийского рейтинга "Индекс дела"

Церемония награждения финалистов II Всероссийского рейтинга малого и среднего бизнеса "Индекс дела" состоялась 28 октября на площадке форума "Дни креативной экономики" в Санкт-Петербурге. Сразу четыре компании из Самарской области вошли в топ-100 лучших малых и средних предприятий страны.

"По количеству заявок на участие в "Индексе дела" наш регион был в числе самых активных субъектов страны. Это говорит о высокой предпринимательской активности, о стремлении представителей регионального бизнес-сообщества улучшать качество товаров и услуг, готовности конкурировать на федеральном уровне", — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Сразу в трех номинациях: "ТОП-100", "Ответственный бизнес" и "Креативный бизнес" победителем стала компания "СамАрс". Предприятие более 13 лет развивает производство биологически активных добавок, витаминов, спортивного и функционального питания, а также фармацевтических капсул.

"Войти в ТОП-100 бизнеса России — для нас огромная честь и признание работы всей нашей команды. Победа в номинации "Креативный бизнес" подтверждает, что нам удалось совместить современное производство с креативными индустриями. Мы предложили новый подход к корпоративным подаркам, и эта идея уже нашла отклик у людей. "Ответственный бизнес" — это про наши ценности. Мы системно поддерживаем детский и взрослый спорт, крупные спортивные мероприятия, оказываем гуманитарную помощь участникам СВО, — отметил Юрий Кузнецов, основатель ООО "СамАрс". — Эта победа доказывает, что бизнес Самарской области может быть не только технологичным и конкурентоспособным на федеральном уровне, но и креативным, социально ответственным и по-настоящему полезным обществу. Именно такой бизнес мы и стремимся создавать".

В номинации "ТОП-100" также отмечена индивидуальный предприниматель Татьяна Смирнова, основатель и руководитель Правового агентства "РЕФАБУЛА". Компания с 2018 года оказывает юридическую помощь малому, среднему и крупному бизнесу.

"Каждый день мы помогаем предпринимателям выстраивать надежный и юридически защищенный бизнес и знаем, какую ценность для компании имеет объективный взгляд со стороны. Именно поэтому мы решили пройти такую оценку сами — чтобы сравнить свои результаты с лучшими практиками МСП и убедиться, что развитие агентства отвечает федеральному уровню, — прокомментировала Татьяна Смирнова. — Клиент, доверяющий нам правовую защиту своего бизнеса, должен быть уверен в профессионализме команды, и лидерство в рейтинге дает доверителям и партнерам понятный и объективный ориентир. Особенно ценно, что результат получен в условиях серьезной конкуренции с тысячами компаний из разных регионов России. Кроме того, участие в рейтинге позволило нам провести дополнительную диагностику, выявить точки роста и сформулировать новые задачи, к реализации которых команда уже приступила".

Еще два представителя регионального бизнеса вошли в список ста лучших компаний страны — ИП Чичкова Алена Николаевна⁠, ИП Кузина Наталья Андреевна. Включение компаний Самарской области во Всероссийский рейтинг подтверждает устойчивость и потенциал регионального бизнеса.

В прошлом году в "топ-100" лучших малых и средних предприятий страны вошла одна компания из Самарской области. Еще 9 представителей регионального бизнеса были отмечены в "топ-350" и в специальных номинациях.