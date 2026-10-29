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Экономика и бизнес

Самарский производитель зерна приступил к оптимизации производственных процессов

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках реализации проекта по повышению производительности труда на предприятии по производству муки продолжается работа по внедрению инструментов бережливого производства. ООО "Торговый дом Шихобалова" участвует в федеральном проекте "Производительность труда", который входит в национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика".

Рабочая группа предприятия прошла обучение основным инструментам бережливого производства и совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) провела диагностику производственного процесса. В ходе анализа были изучены основные этапы изготовления готовой продукции, выявлены потери и определены направления для повышения эффективности работы оборудования и персонала.

Одним из ключевых направлений улучшений станет оптимизация участка выбоя муки, который является узким местом производственного процесса. Для увеличения пропускной способности участка планируется пересмотреть распределение обязанностей между работниками, а также вынести операцию подготовки этикеток для мешков в отдельный подготовительный этап. Это позволит сократить время выполнения вспомогательных операций, уменьшить простои оборудования между циклами упаковки и увеличить производительность участка без дополнительных капитальных вложений.

Еще одно направление работы — сокращение простоев мельницы. Специалисты РЦК совместно с рабочей группой проекта проведут анализ причин и повторяемости остановок оборудования. На основе полученных данных будут определены наиболее значимые причины потерь рабочего времени и разработаны мероприятия по их устранению.

Реализация запланированных улучшений направлена на повышение выработки, сокращение производственных потерь и более эффективное использование имеющихся ресурсов предприятия.
Основной вид деятельности "ТД Шихобалова" — производство муки из зерновых культур. Предприятие является не первым производителем муки в регионе, который обратился к бережливым технологиям. Ранее опыт внедрения инструментов нацпроекта получили ОАО "Мукомол" из села Кинель-Черкассы и ООО "ЖИТО" из Тольятти.

Следующим этапом проекта станет внедрение разработанных решений на пилотном участке, оценка их эффективности и закрепление достигнутых результатов.

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил значимость участия предприятия в проекте: "Участие в проекте помогает предприятиям повышать эффективность, сокращать издержки и укреплять конкурентоспособность. Важно, что к проекту присоединяются компании из разных сфер — от машиностроения до пищевой промышленности".

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда способствует росту экономики региона, наполнению бюджета и развитию социальной инфраструктуры.
В Самарской области в проекте участвуют 241 компания из самых разных сфер, включая переработку сельхозпродукции. Совокупный экономический эффект от внедренных методик превысил 4 млрд рублей. В среднем по региону время производственных процессов сократилось на 33–34%, выработка на сотрудника выросла на 37%. Участие в проекте бесплатное. Подробнее — на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.

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