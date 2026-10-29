Самарский производитель зерна приступил к оптимизации производственных процессов

В рамках реализации проекта по повышению производительности труда на предприятии по производству муки продолжается работа по внедрению инструментов бережливого производства. ООО "Торговый дом Шихобалова" участвует в федеральном проекте "Производительность труда", который входит в национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика".
Рабочая группа предприятия прошла обучение основным инструментам бережливого производства и совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) провела диагностику производственного процесса. В ходе анализа были изучены основные этапы изготовления готовой продукции, выявлены потери и определены направления для повышения эффективности работы оборудования и персонала.
Одним из ключевых направлений улучшений станет оптимизация участка выбоя муки, который является узким местом производственного процесса. Для увеличения пропускной способности участка планируется пересмотреть распределение обязанностей между работниками, а также вынести операцию подготовки этикеток для мешков в отдельный подготовительный этап. Это позволит сократить время выполнения вспомогательных операций, уменьшить простои оборудования между циклами упаковки и увеличить производительность участка без дополнительных капитальных вложений.
Еще одно направление работы — сокращение простоев мельницы. Специалисты РЦК совместно с рабочей группой проекта проведут анализ причин и повторяемости остановок оборудования. На основе полученных данных будут определены наиболее значимые причины потерь рабочего времени и разработаны мероприятия по их устранению.
Реализация запланированных улучшений направлена на повышение выработки, сокращение производственных потерь и более эффективное использование имеющихся ресурсов предприятия.
Основной вид деятельности "ТД Шихобалова" — производство муки из зерновых культур. Предприятие является не первым производителем муки в регионе, который обратился к бережливым технологиям. Ранее опыт внедрения инструментов нацпроекта получили ОАО "Мукомол" из села Кинель-Черкассы и ООО "ЖИТО" из Тольятти.
Следующим этапом проекта станет внедрение разработанных решений на пилотном участке, оценка их эффективности и закрепление достигнутых результатов.
Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил значимость участия предприятия в проекте: "Участие в проекте помогает предприятиям повышать эффективность, сокращать издержки и укреплять конкурентоспособность. Важно, что к проекту присоединяются компании из разных сфер — от машиностроения до пищевой промышленности".
Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда способствует росту экономики региона, наполнению бюджета и развитию социальной инфраструктуры.
В Самарской области в проекте участвуют 241 компания из самых разных сфер, включая переработку сельхозпродукции. Совокупный экономический эффект от внедренных методик превысил 4 млрд рублей. В среднем по региону время производственных процессов сократилось на 33–34%, выработка на сотрудника выросла на 37%. Участие в проекте бесплатное. Подробнее — на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.