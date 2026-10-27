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Малый бизнес Экономическая политика

В Самарской области растет число предприятий в сфере общепита

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области продолжает расти число малых и средних предприятий в сфере общественного питания. Сегодня в секторе общепита работают более 3 700 организаций — это на 7% больше, чем годом ранее.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Сфера общественного питания показывает устойчивую динамику развития. Мы видим не только количественное увеличение числа компаний, но и качественную трансформацию отрасли: развивается сервис, появляются новые форматы, — рассказал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Наша задача — создавать условия, при которых предприниматели смогут не только открыть свое дело, но и уверенно развивать его. Для этого в Самарской области доступны инструменты финансовой, консультационной и образовательной поддержки, которые предоставляются в центрах "Мой бизнес".

Позитивная динамика соответствует общероссийскому тренду. Согласно информации Корпорации МСП, в целом по стране число малых и средних предприятий в сфере общественного питания за год выросло на 8% и превысило 203 тысячи компаний.

"За год прирост составил более 8%, за три года составил около 20%, а за пять лет — более 30%. Предприниматели активно используют меры господдержки для развития своего бизнеса. С начала текущего года они привлекли 10,2 млрд рублей в рамках Национальной гарантийной системы. Это в 1,6 раза больше, чем год назад. Причем каждый пятый кредит получен под наши "зонтичные" поручительства", — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Аналитика Корпорации МСП показывает, что параллельно с увеличением количества малый и средних предприятий общественного питания, меняется структура отрасли. На ее трансформацию влияет изменение потребительского поведения, которое фактически формирует новые тренды в бизнесе.

За последний год заметный прирост, на 24%, зафиксирован среди компаний, занимающихся кейтерингом. На 21% увеличилось число малых и средних предприятий в сфере еды навынос. При этом число ресторанов и кафе с полным обслуживанием выросло только на 16%.

Получить поддержку начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Им доступны инструменты льготного кредитования, консультационные и образовательные мероприятия, помощь со сбытом продукции.

Всю информацию по доступным мерам поддержки можно узнать на портале mybiz63.ru и по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Эта работа ведется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 23 апреля 2015 12:01 В малый и средний бизнес области в 2014 году вложили 573 млн рублей

И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.

Ян Ли 12 февраля 2015 14:58 В самарский реестр городских киосков внесут 113 новых объектов

Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.

михаил вдовин 03 декабря 2014 18:36 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.

Папа Римский 03 декабря 2014 14:15 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ

IviL * 08 апреля 2014 04:01 Владельцы киосков в Постниковом овраге обратились с открытым письмом к Дмитрию Азарову

Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее

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