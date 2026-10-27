В Самарской области растет число предприятий в сфере общепита

В Самарской области продолжает расти число малых и средних предприятий в сфере общественного питания. Сегодня в секторе общепита работают более 3 700 организаций — это на 7% больше, чем годом ранее.

"Сфера общественного питания показывает устойчивую динамику развития. Мы видим не только количественное увеличение числа компаний, но и качественную трансформацию отрасли: развивается сервис, появляются новые форматы, — рассказал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Наша задача — создавать условия, при которых предприниматели смогут не только открыть свое дело, но и уверенно развивать его. Для этого в Самарской области доступны инструменты финансовой, консультационной и образовательной поддержки, которые предоставляются в центрах "Мой бизнес".

Позитивная динамика соответствует общероссийскому тренду. Согласно информации Корпорации МСП, в целом по стране число малых и средних предприятий в сфере общественного питания за год выросло на 8% и превысило 203 тысячи компаний.

"За год прирост составил более 8%, за три года составил около 20%, а за пять лет — более 30%. Предприниматели активно используют меры господдержки для развития своего бизнеса. С начала текущего года они привлекли 10,2 млрд рублей в рамках Национальной гарантийной системы. Это в 1,6 раза больше, чем год назад. Причем каждый пятый кредит получен под наши "зонтичные" поручительства", — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Аналитика Корпорации МСП показывает, что параллельно с увеличением количества малый и средних предприятий общественного питания, меняется структура отрасли. На ее трансформацию влияет изменение потребительского поведения, которое фактически формирует новые тренды в бизнесе.

За последний год заметный прирост, на 24%, зафиксирован среди компаний, занимающихся кейтерингом. На 21% увеличилось число малых и средних предприятий в сфере еды навынос. При этом число ресторанов и кафе с полным обслуживанием выросло только на 16%.

Получить поддержку начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Им доступны инструменты льготного кредитования, консультационные и образовательные мероприятия, помощь со сбытом продукции.