Авито и Сбер поддержат предпринимателей из креативных индустрий

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
На Авито стартовала партнёрская программа для компаний из креативных индустрий. Клиенты Сбера, вышедшие на Авито с творческим бизнесом, могут получить до 50 тыс. бонусов на продвижение товаров и услуг. Причём бонусами можно вернуть до 100% потраченных на продвижение средств.

Принять участие в программе могут только предприниматели с верифицированным бизнес-аккаунтом. Программа доступна для новых пользователей Авито и тех, чьи траты на продвижение, а именно на размещение, оплату целевых просмотров и подписки в тарифах в категориях Товары и Услуги не превышали 1000 рублей за последние полгода. Участниками могут стать индивидуальные предприниматели и юридические лица, а в категории Услуг — и самозанятые.

Предприниматели в сфере креативных индустрий развиваются быстрее многих других секторов. Согласно исследованию СберАналитики, количество творческих предпринимателей за последний год увеличилось на 10,6% — это на 6,7 п. п. выше темпов роста общего числа предпринимателей в стране. Чтобы поддержать их рост, Авито и Сбер объединили возможности.

Условия для легкого старта и большая аудитория технологической платформы Авито в сочетании с финансовыми и образовательными продуктами крупнейшего банка могут закрыть широкий спектр потребностей представителей креативной экономики. Это позволит бизнесу сфокусироваться на поиске оригинальных решений и развитии.

Каждый пятый вид деятельности из перечня креативных индустрий представлен на Авито. В категориях товаров и услуг размещено свыше 730 тыс. объявлений от более чем 62 тыс. креативных предпринимателей. Среди направлений с наибольшим количеством предложений на площадке: сфера IT и разработка программного обеспечения; предложения по дизайну, архитектуре и проектированию; производство игрушек; услуги в области связей с общественностью и рекламы, а также деятельность, связанная с киноиндустрией и телевидением.

По правилам программы минимальное пополнение в первый месяц должно составлять 5 тыс. рублей. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения размещена на страницах Товары и Услуги.

