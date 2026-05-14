Билайн первым на рынке запустил безлимитные звонки на номера других операторов

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Билайн запустил услугу "Любимые номера"* и первым на рынке дал своим клиентам возможность безлимитно звонить на номера близких, даже если они обслуживаются у других операторов.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Теперь клиент Билайна может добавить в "любимые" до пяти таких номеров и не задумываться о количестве минут, общаясь с ними. Это особенно важно в повседневных ситуациях, когда нужно быть уверенным, что всегда будет возможность дозвониться до родителей, детей, партнёра или пожилых родственников, даже если пакет минут на нуле.

Кроме безлимитных звонков, в приложении Билайна можно видеть базовую информацию по добавленному номеру. Механика устроена так: клиент Билайна добавляет номер другого оператора в приложении, а владелец этого номера со своей стороны подтверждает доступ к основной информации по нему с помощью смс. После этого в приложении Билайна (12+) отображаются баланс, тариф и остатки пакетов "любимых номеров".

Для новых и действующих клиентов (подключивших услугу впервые) доступен бесплатный пробный период 7 дней, чтобы можно было в своём ритме оценить на практике актуальность этого сценария лично для себя. При этом контроль баланса, остатков пакетов и пополнение номеров без комиссии доступны бесплатно в приложении Билайна. Поэтому клиенту оператора, который заботится о связи близких, больше не нужно переключаться между разными сервисами операторов и отдельно проверять информацию по каждому номеру. Всё это теперь доступно в приложении Билайн.

"Каждый второй пользователь, по нашим данным, отвечает не только за свою связь, но и за связь близких — родителей, детей, партнёра или пожилых родственников. При этом у близких могут быть разные операторы, а значит для заботы нужно поставить сразу несколько приложений. В Билайне мы считаем, что другой оператор не должен становиться ограничением. Поэтому мы первыми на рынке даём своим клиентам возможность добавить номера близких других операторов в мобильное приложение Билайн, звонить на них безлимитно и в одном месте следить за остатками и балансом", — отметил Олег Решетин, заместитель генерального директора Билайна.

* Услуга платная. Для новых и действующих клиентов (подключивших услугу впервые) доступен бесплатный пробный период 7 дней. Далее стоимость составляет 290 руб. в месяц вне зависимости от количества добавленных номеров. Подробнее об условиях и ограничениях — на сайте beeline.ru.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

Erid: 2VSb5xD1zXL

г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

